La coalición liderada por Arabia Saudita destruyó la plataforma desde la que los hutíes lanzaron un misil contra Riad, en un hecho reportado por Infobae que coincide con la intercepción de un proyectil y explosiones en la capital confirmadas por RFI. Los ataques de los rebeldes yemeníes también alcanzaron el aeropuerto de Riad y las instalaciones energéticas de Saudi Aramco, evidenciando una creciente fuerza según la cobertura de medios como SWI swissinfo.ch, Vietnam.vn y San Antonio Express-News.

Este despliegue militar se produce mientras Irán afirma que ni Arabia Saudita ni los rebeldes hutíes han respondido a su oferta de mediación, de acuerdo con Vietnam.vn. Paralelamente, Al-Monitor señala que Turquía recurre a Irán para contener a los hutíes a medida que aumentan los compromisos de defensa saudíes.

La evolución de los acontecimientos depende de si se concretan nuevas acciones militares por parte de la coalición y de posibles respuestas diplomáticas o de contención por parte de los actores regionales involucrados, cuyos detalles adicionales no han sido especificados por la cobertura actual.