Más documentos revelan que Suzanne Roig evaluó cómo pagarle a NOLA Education antes de formalizar un contrato

Nuevos documentos revelan que Suzanne Roig evaluó cómo pagarle a NOLA Education antes de formalizar un contrato en ADSEF, mientras el presidente de la empresa que evaluó propuestas acudió a investigadores federales. La gobernadora Jenniffer González se distanció de la controversia y evitó responder si Roig goza de su confianza, señalando que Fortaleza mantiene a la secretaria de la Familia bajo constante evaluación.

Por su parte, NOLA Education lamentó que sus servicios no lleguen a los estudiantes de Puerto Rico. La cobertura actual de medios como Metro Puerto Rico, El Vocero de Puerto Rico, El Nuevo Día y NotiUno.com detalla las reacciones gubernamentales y el curso de las evaluaciones oficiales, sin que hasta el momento se especifiquen mayores determinaciones sobre el futuro del cargo o posibles acciones investigativas adicionales.