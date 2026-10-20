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Más documentos revelan que Suzanne Roig evaluó cómo pagarle a NOLA Education antes de formalizar un contrato

Nuevos documentos revelan que Suzanne Roig evaluó pagos a NOLA Education antes de formalizar un contrato, generando reacciones en Fortaleza.

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El resumen

Nuevos documentos revelan que Suzanne Roig evaluó cómo pagarle a NOLA Education antes de formalizar un contrato en ADSEF, mientras el presidente de la empresa que evaluó propuestas acudió a investigadores federales. La gobernadora Jenniffer González se distanció de la controversia y evitó responder si Roig goza de su confianza, señalando que Fortaleza mantiene a la secretaria de la Familia bajo constante evaluación.

Por su parte, NOLA Education lamentó que sus servicios no lleguen a los estudiantes de Puerto Rico. La cobertura actual de medios como Metro Puerto Rico, El Vocero de Puerto Rico, El Nuevo Día y NotiUno.com detalla las reacciones gubernamentales y el curso de las evaluaciones oficiales, sin que hasta el momento se especifiquen mayores determinaciones sobre el futuro del cargo o posibles acciones investigativas adicionales.

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Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Quién es Suzanne Roig?

Los titulares la identifican como la secretaria de la Familia.

¿Qué postura ha tomado la gobernadora Jenniffer González?

La gobernadora se distanció de la controversia y evitó contestar si Roig aún goza de su confianza, indicando que se mantiene bajo constante evaluación.

¿Qué ha manifestado NOLA Education?

La entidad lamentó que sus servicios no lleguen a los estudiantes de Puerto Rico.

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Suzanne Roig NOLA Education ADSEF Jenniffer González Puerto Rico

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