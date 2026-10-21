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Argentina logra récord de producción de petróleo en septiembre gracias a Vaca Muerta

Argentina registra un récord histórico de producción de petróleo en septiembre impulsado por Vaca Muerta.

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El resumen

Argentina alcanzó un récord de producción de petróleo en septiembre gracias al desarrollo de Vaca Muerta, quedando a corta distancia de alcanzar el millón de barriles diarios según los registros. Este hito productivo coincide con un aporte energético que representó el 53 por ciento del gran saldo comercial obtenido por el país durante el mes de septiembre.

El sector energético se consolida así como un pilar fundamental para la economía nacional. Medios como Ambito y Mejor Energía señalan el impacto financiero de este recurso, mientras que las coberturas también mencionan un contexto de apoyo con condiciones por parte de Estados Unidos hacia el sector petrolero local.

La información disponible todavía no especifica los detalles exactos ni el alcance temporal de las condiciones planteadas por Estados Unidos para el apoyo al petróleo argentino. Asimismo, las fuentes consultadas no detallan cuándo se alcanzará formalmente la meta exacta de un millón de barriles diarios de crudo.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 4 min.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué provocó el récord de producción en Argentina?

El récord fue alcanzado gracias al impulso de la producción en Vaca Muerta durante el mes de septiembre.

¿Qué porcentaje del saldo comercial aportó el sector energético?

El sector energético aportó el 53 por ciento del gran saldo comercial que tuvo la Argentina en septiembre.

¿A cuántos barriles está la producción del millón?

La producción se encuentra a 26.300 barriles de alcanzar la marca de un millón de barriles de crudo.

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