Argentina alcanzó un récord de producción de petróleo en septiembre gracias al desarrollo de Vaca Muerta, quedando a corta distancia de alcanzar el millón de barriles diarios según los registros. Este hito productivo coincide con un aporte energético que representó el 53 por ciento del gran saldo comercial obtenido por el país durante el mes de septiembre.

El sector energético se consolida así como un pilar fundamental para la economía nacional. Medios como Ambito y Mejor Energía señalan el impacto financiero de este recurso, mientras que las coberturas también mencionan un contexto de apoyo con condiciones por parte de Estados Unidos hacia el sector petrolero local.

La información disponible todavía no especifica los detalles exactos ni el alcance temporal de las condiciones planteadas por Estados Unidos para el apoyo al petróleo argentino. Asimismo, las fuentes consultadas no detallan cuándo se alcanzará formalmente la meta exacta de un millón de barriles diarios de crudo.