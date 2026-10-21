Debutará el Boeing 737 Max 10: esto tendrá el nuevo avión de pasajeros
La FAA certifica el Boeing 737 MAX 10 tras años de retrasos y revisiones de seguridad.
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El resumen
Tras años de retrasos y revisiones de seguridad, el regulador aéreo de Estados Unidos, la FAA, ha certificado el Boeing 737 MAX 10 como el modelo más grande de la gama para el servicio de pasajeros. Esta aprobación llega tras un largo proceso que incluyó múltiples revisiones por parte de la agencia estadounidense.
La aeronave se perfila como una pieza clave para aerolíneas como Ryanair, mientras la cobertura mediática de diversos medios destaca tanto la superación de las trabas regulatorias como el inminente debut del nuevo avión comercial. En la actualidad, el modelo se prepara para su entrada en servicio tras la autorización oficial otorgada en Estados Unidos, quedando pendientes los detalles sobre la fecha exacta de su primer vuelo comercial con pasajeros.
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Cobertura (6)
- El regulador aéreo de EEUU certifica el Boeing 737 MAX 10, el modelo más grande de la gama Clarin.com · hace 5 h
- El 737Max 10, clave para Ryanair, será aprobado esta semana Preferente.com · hace 5 h
- La FAA certifica el Boeing 737 MAX 10 tras años de retrasos y revisiones de seguridad Yahoo · hace 5 h
- El 737 Max 10 de Boeing está a punto de recibir la aprobación de la FAA después de años de retrasos. Quartz · hace 5 h
- EEUU aprobará el Boeing 737 Max 10 para servicio de pasajeros tras años de retrasos: fuente de AP AP News · hace 5 h
- Debutará el Boeing 737 Max 10: esto tendrá el nuevo avión de pasajeros Primera Hora · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué organismo ha certificado el Boeing 737 MAX 10?
La certificación ha sido otorgada por la FAA, el regulador aéreo de Estados Unidos.
¿Qué representa este modelo para Ryanair?
La cobertura señala que el 737 MAX 10 es una pieza clave para la aerolínea.
¿Por qué se demoró la aprobación del avión?
La certificación llega tras años de retrasos y revisiones de seguridad por parte de las autoridades.
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