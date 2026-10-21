Debutará el Boeing 737 Max 10: esto tendrá el nuevo avión de pasajeros

Tras años de retrasos y revisiones de seguridad, el regulador aéreo de Estados Unidos, la FAA, ha certificado el Boeing 737 MAX 10 como el modelo más grande de la gama para el servicio de pasajeros. Esta aprobación llega tras un largo proceso que incluyó múltiples revisiones por parte de la agencia estadounidense.

La aeronave se perfila como una pieza clave para aerolíneas como Ryanair, mientras la cobertura mediática de diversos medios destaca tanto la superación de las trabas regulatorias como el inminente debut del nuevo avión comercial. En la actualidad, el modelo se prepara para su entrada en servicio tras la autorización oficial otorgada en Estados Unidos, quedando pendientes los detalles sobre la fecha exacta de su primer vuelo comercial con pasajeros.