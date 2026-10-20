Laporta cierra la puerta a una salida de Lamine Yamal del Barcelona: "No estamos preocupados"
Joan Laporta descarta la salida de Lamine Yamal del Barcelona y asegura que no hay preocupación.
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Cobertura (6)
- Lamine Yamal SPORT · hace 4 h
- ¿Puede ser el PSG una amenaza por Lamine Yamal? Fichajes.com · hace 4 h
- Laporta: "El fútbol no se concibe sin Lamine, es un genio" Mundo Deportivo · hace 4 h
- El hipnótico 'que no caiga' de los jugadores del Barcelona en el entrenamiento El Desmarque · hace 4 h
- Antes de la cita europea: Yamal advierte al PSG con un mensaje de tres palabras Yahoo · hace 4 h
- Laporta cierra la puerta a una salida de Lamine Yamal del Barcelona: "No estamos preocupados" marca usa · hace 4 h
El resumen
El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha cerrado la puerta a una posible marcha de Lamine Yamal del club blaugrana, afirmando que no están preocupados por la situación y calificando al jugador de genio al señalar que el fútbol no se concibe sin él, según difunden medios como Marca USA y Mundo Deportivo. Por otro lado, la cobertura informativa procedente de Fichajes.com y Yahoo plantea interrogantes sobre si el Paris Saint-Germain podría representar una amenaza en el mercado respecto al futbolista, quien además ha lanzado un mensaje de tres palabras antes de un compromiso europeo.
En paralelo a la actualidad sobre su futuro, las publicaciones deportivas también recogen aspectos de la rutina del equipo en los entrenamientos, destacando una sesión con un ejercicio en el que intervienen los futbolistas del Barcelona antes de su cita en el torneo continental.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 42 min.
Respuestas rápidas
¿Qué ha dicho Joan Laporta sobre Lamine Yamal?
Laporta ha descartado su salida del Barcelona, ha afirmado que no están preocupados y ha descrito al jugador como un genio.
¿Qué se menciona sobre el Paris Saint-Germain?
Los medios recogen la incógnita de si el club parisino puede suponer una amenaza por el jugador de cara al mercado.
¿Qué otra actividad reciente del Barcelona recogen los medios?
La cobertura menciona una sesión de entrenamiento del equipo previa a una cita europea.
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