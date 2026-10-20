Laporta cierra la puerta a una salida de Lamine Yamal del Barcelona: "No estamos preocupados"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha cerrado la puerta a una posible marcha de Lamine Yamal del club blaugrana, afirmando que no están preocupados por la situación y calificando al jugador de genio al señalar que el fútbol no se concibe sin él, según difunden medios como Marca USA y Mundo Deportivo. Por otro lado, la cobertura informativa procedente de Fichajes.com y Yahoo plantea interrogantes sobre si el Paris Saint-Germain podría representar una amenaza en el mercado respecto al futbolista, quien además ha lanzado un mensaje de tres palabras antes de un compromiso europeo.

En paralelo a la actualidad sobre su futuro, las publicaciones deportivas también recogen aspectos de la rutina del equipo en los entrenamientos, destacando una sesión con un ejercicio en el que intervienen los futbolistas del Barcelona antes de su cita en el torneo continental.