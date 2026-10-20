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Cristiano Ronaldo arrasa a Messi en la votación del Balón de Oro de todos los tiempos: menos de una semana para conocer al ganador

Cristiano Ronaldo lidera las votaciones frente a Lionel Messi en el nuevo Balón de Oro de todos los tiempos a menos de una semana de conocerse el ganador.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En aumento
  • Clave informativa: Cristiano Ronaldo arrasa a Messi en la votación del Balón de Oro de todos los tiempos: menos de una semana para conocer al ganador
  • Punto central: Cristiano Ronaldo lidera las votaciones frente a Lionel Messi en el nuevo Balón de Oro de todos los tiempos a menos de una semana de conocerse el ganador.
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Cobertura (8)

El resumen

Los medios deportivos internacionales han desvelado la existencia del Balón de Oro de todos los tiempos, también conocido como BOAT, un galardón que enfrenta nuevamente a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en las listas de nominados. La irrupción de este premio ha generado una votación pública donde, según las coberturas de diversos portales, Cristiano Ronaldo supera y arrasa de forma amplia a Messi a pocos días de que se revele el resultado final.

Mientras que múltiples plataformas como Olé, Marca USA, Sports Illustrated y Mundo Deportivo detallan los nominados y explican cómo se puede participar en el proceso de votación, la información disponible en las distintas publicaciones mantiene ciertos vacíos sobre los criterios exactos de evaluación. La fecha definitiva y el impacto total de esta votación frente a los galardones tradicionales aún no se detallan con precisión en los reportes, a la espera de conocer al vencedor en menos de una semana.

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Respuestas rápidas

¿Qué es el Balón de Oro de todos los tiempos?

Se trata de un premio denominado BOAT que enfrenta a figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en una votación especial.

¿Quién lidera la votación según las coberturas?

Cristiano Ronaldo supera ampliamente a Lionel Messi en las votaciones registradas a menos de una semana de conocer al ganador.

¿Qué detalles faltan por conocer?

Las publicaciones no especifican todos los criterios de evaluación ni la fecha exacta en la que se revelará el resultado final.

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Cristiano Ronaldo Lionel Messi Balón de Oro BOAT Fútbol

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