Los medios deportivos internacionales han desvelado la existencia del Balón de Oro de todos los tiempos, también conocido como BOAT, un galardón que enfrenta nuevamente a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en las listas de nominados. La irrupción de este premio ha generado una votación pública donde, según las coberturas de diversos portales, Cristiano Ronaldo supera y arrasa de forma amplia a Messi a pocos días de que se revele el resultado final.

Mientras que múltiples plataformas como Olé, Marca USA, Sports Illustrated y Mundo Deportivo detallan los nominados y explican cómo se puede participar en el proceso de votación, la información disponible en las distintas publicaciones mantiene ciertos vacíos sobre los criterios exactos de evaluación. La fecha definitiva y el impacto total de esta votación frente a los galardones tradicionales aún no se detallan con precisión en los reportes, a la espera de conocer al vencedor en menos de una semana.