Un satélite ruso realiza una aproximación, posiblemente sin precedentes, a otra nave espacial sin permiso

El satélite ruso Cosmos 2612 se ha situado a escasa distancia de otra nave en una maniobra descrita por la cobertura como sin precedentes. Los informes señalan que esta acción representa un paso hacia la guerra en el espacio exterior, involucrando una persecución directa.

La situación afecta a naves vinculadas a distintos actores internacionales, ya que la cobertura menciona tanto a Ucrania como a un satélite polaco de vigilancia y a una nave de Estados Unidos. Medios como EL PAÍS, El Confidencial, Libertad Digital, Diari ARA y CNN en Español documentan el seguimiento y la cercanía de los dispositivos durante días.

Las fuentes no detallan los siguientes pasos operativos ni especifican respuestas formales de los gobiernos afectados, limitándose a registrar la posición actual de los satélites en órbita.