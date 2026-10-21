El enviado de EE.UU. Steve Witkoff se reúne con Putin para impulsar propuestas que pongan fin a la guerra en Ucrania
El enviado de EE.UU. Steve Witkoff se reúne con Putin en San Petersburgo para impulsar propuestas de paz en Ucrania.
- Clave informativa: El enviado de EE.UU. Steve Witkoff se reúne con Putin para impulsar propuestas que pongan fin a la guerra en Ucrania
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El resumen
El contexto reciente de la guerra en Ucrania registra un ataque ruso que deja nueve muertos, mientras el presidente Volodimir Zelenski sostiene encuentros con funcionarios de Estados Unidos y Europa en Oslo, además de dialogar sobre avisos de ataques tras una llamada con Rubio. En este marco, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reúne con Vladimir Putin en San Petersburgo para impulsar propuestas orientadas a finalizar el conflicto, reuniendo ideas planteadas previamente por Zelenski para ser transmitidas al mandatario ruso.
Como resultado actual de estas gestiones diplomáticas difundidas por medios como CNN en Español, AP News y DW.com, Putin acepta la reanudación de conversaciones trilaterales que involucran a Rusia, Ucrania y Estados Unidos.
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Cobertura (7)
- Volodimir Zelenski plantea a Steve Witkoff ideas sobre la paz para transmitir a Putin en San Petersburgo DW.com · hace 5 h
- Putin acepta reanudar conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y EEUU AP News · hace 5 h
- Ataque ruso mata a 9 en Ucrania; Zelenskyy se reúne con funcionarios de EEUU y Europa en Oslo The Morning Call · hace 5 h
- Zelenskyy dice que se han reanudado avisos sobre ataques tras llamada con Rubio Chicago Tribune · hace 5 h
- Putin acepta reanudar conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y EEUU LancasterOnline · hace 5 h
- Enviado de Trump Witkoff se reunirá con Putin en San Petersburgo por la guerra en Ucrania San Antonio Express-News · hace 5 h
- El enviado de EE.UU. Steve Witkoff se reúne con Putin para impulsar propuestas que pongan fin a la guerra en Ucrania CNN en Español · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Quién es Steve Witkoff?
Es el enviado de Estados Unidos y de Trump que se reúne con Vladimir Putin en San Petersburgo para impulsar propuestas que pongan fin a la guerra en Ucrania.
¿Qué decisión tomó Vladimir Putin respecto a las conversaciones?
Putin acepta reanudar conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, según indican los reportes.
¿Qué temas trató Volodimir Zelenski con los enviados?
Zelenski plantea ideas sobre la paz para que sean transmitidas a Putin y discute sobre la reanudación de avisos de ataques tras una llamada con Rubio.
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