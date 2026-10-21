El enviado de EE.UU. Steve Witkoff se reúne con Putin para impulsar propuestas que pongan fin a la guerra en Ucrania

El contexto reciente de la guerra en Ucrania registra un ataque ruso que deja nueve muertos, mientras el presidente Volodimir Zelenski sostiene encuentros con funcionarios de Estados Unidos y Europa en Oslo, además de dialogar sobre avisos de ataques tras una llamada con Rubio. En este marco, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reúne con Vladimir Putin en San Petersburgo para impulsar propuestas orientadas a finalizar el conflicto, reuniendo ideas planteadas previamente por Zelenski para ser transmitidas al mandatario ruso.

Como resultado actual de estas gestiones diplomáticas difundidas por medios como CNN en Español, AP News y DW.com, Putin acepta la reanudación de conversaciones trilaterales que involucran a Rusia, Ucrania y Estados Unidos.