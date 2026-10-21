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El enviado de EE.UU. Steve Witkoff se reúne con Putin para impulsar propuestas que pongan fin a la guerra en Ucrania

El enviado de EE.UU. Steve Witkoff se reúne con Putin en San Petersburgo para impulsar propuestas de paz en Ucrania.

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El resumen

El contexto reciente de la guerra en Ucrania registra un ataque ruso que deja nueve muertos, mientras el presidente Volodimir Zelenski sostiene encuentros con funcionarios de Estados Unidos y Europa en Oslo, además de dialogar sobre avisos de ataques tras una llamada con Rubio. En este marco, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reúne con Vladimir Putin en San Petersburgo para impulsar propuestas orientadas a finalizar el conflicto, reuniendo ideas planteadas previamente por Zelenski para ser transmitidas al mandatario ruso.

Como resultado actual de estas gestiones diplomáticas difundidas por medios como CNN en Español, AP News y DW.com, Putin acepta la reanudación de conversaciones trilaterales que involucran a Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

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🇪🇸 Espanol 21 oct, 14:09 UTC
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🇫🇷 Frances 21 oct, 11:46 UTC · Le Monde.fr

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Respuestas rápidas

¿Quién es Steve Witkoff?

Es el enviado de Estados Unidos y de Trump que se reúne con Vladimir Putin en San Petersburgo para impulsar propuestas que pongan fin a la guerra en Ucrania.

¿Qué decisión tomó Vladimir Putin respecto a las conversaciones?

Putin acepta reanudar conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, según indican los reportes.

¿Qué temas trató Volodimir Zelenski con los enviados?

Zelenski plantea ideas sobre la paz para que sean transmitidas a Putin y discute sobre la reanudación de avisos de ataques tras una llamada con Rubio.

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Steve Witkoff Vladimir Putin Volodimir Zelenski Ucrania Rusia Estados Unidos

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