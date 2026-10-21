Israel detiene en Cisjordania al candidato demócrata estadounidense Brad Lander
El candidato demócrata estadounidense Brad Lander fue detenido temporalmente y liberado por el Ejército israelí en Cisjordania.
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El resumen
El político neoyorquino Brad Lander, candidato demócrata al Congreso de Estados Unidos, fue detenido de forma temporal por las fuerzas israelíes mientras participaba en labores de recogida de aceitunas junto a agricultores palestinos en Cisjordania. La detención temporal generó cobertura internacional por parte de medios y agencias como AP News, Telemundo New York, La Razón, MarketScreener España, Agenzia Nova, Europa Press y EL PAÍS, centrada en la intervención militar en Belén y la situación del político estadounidense.
Las autoridades israelíes procedieron a la posterior liberación del político neoyorquino, mientras que la cobertura de Europa Press señala además la previsión de expulsar a dos activistas extranjeros detenidos en el mismo contexto de la recogida de aceituna en la zona. La información disponible hasta el momento no detalla las acciones posteriores que tomarán las autoridades diplomáticas de Estados Unidos o los representantes de Israel respecto a la expulsión de los activistas extranjeros implicados.
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Cobertura (8)
- Israel detiene y luego libera a político neoyorquino que ayudaba a agricultores palestinos AP News · hace 6 h
- Ampliación | Detenido temporalmente el demócrata Brad Lander mientras recogía aceitunas en Cisjordania Demócrata · hace 6 h
- Brad Lander denuncia haber sido "detenido por las FDI" en Cisjordania Telemundo New York · hace 6 h
- El demócrata Brad Lander denuncia haber sido detenido por el Ejército israelí mientras recogía aceitunas en Cisjordania La Razón · hace 6 h
- Un candidato demócrata al Congreso de EEUU es detenido por autoridades israelíes en Cisjordania MarketScreener España · hace 6 h
- Haaretz: politico democratico statunitense fermato dalle forze d'Israele a Betlemme Agenzia Nova · hace 6 h
- Israel expulsará a dos "activistas extranjeros" detenidos durante la recogida de aceituna en Cisjordania Europa Press · hace 6 h
- Israel detiene en Cisjordania al candidato demócrata estadounidense Brad Lander EL PAÍS · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Quién es Brad Lander?
Es un político neoyorquino y candidato demócrata al Congreso de Estados Unidos.
¿Dónde se produjo la detención?
En Cisjordania, específicamente en la zona de Belén, mientras se realizaban labores de recogida de aceitunas con agricultores palestinos.
¿Cuál es la situación actual de los implicados?
Brad Lander fue detenido temporalmente y posteriormente liberado, mientras que Europa Press informa que Israel expulsará a dos activistas extranjeros detenidos en el mismo operativo.
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