Israel detiene en Cisjordania al candidato demócrata estadounidense Brad Lander

El político neoyorquino Brad Lander, candidato demócrata al Congreso de Estados Unidos, fue detenido de forma temporal por las fuerzas israelíes mientras participaba en labores de recogida de aceitunas junto a agricultores palestinos en Cisjordania. La detención temporal generó cobertura internacional por parte de medios y agencias como AP News, Telemundo New York, La Razón, MarketScreener España, Agenzia Nova, Europa Press y EL PAÍS, centrada en la intervención militar en Belén y la situación del político estadounidense.

Las autoridades israelíes procedieron a la posterior liberación del político neoyorquino, mientras que la cobertura de Europa Press señala además la previsión de expulsar a dos activistas extranjeros detenidos en el mismo contexto de la recogida de aceituna en la zona. La información disponible hasta el momento no detalla las acciones posteriores que tomarán las autoridades diplomáticas de Estados Unidos o los representantes de Israel respecto a la expulsión de los activistas extranjeros implicados.