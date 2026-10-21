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Israel detiene en Cisjordania al candidato demócrata estadounidense Brad Lander

El candidato demócrata estadounidense Brad Lander fue detenido temporalmente y liberado por el Ejército israelí en Cisjordania.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En aumento
  • Clave informativa: Israel detiene en Cisjordania al candidato demócrata estadounidense Brad Lander
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🇪🇸 Espanol 21 oct, 14:09 UTC
🇬🇧 Ingles 21 oct, 12:22 UTC · NBC News

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El resumen

El político neoyorquino Brad Lander, candidato demócrata al Congreso de Estados Unidos, fue detenido de forma temporal por las fuerzas israelíes mientras participaba en labores de recogida de aceitunas junto a agricultores palestinos en Cisjordania. La detención temporal generó cobertura internacional por parte de medios y agencias como AP News, Telemundo New York, La Razón, MarketScreener España, Agenzia Nova, Europa Press y EL PAÍS, centrada en la intervención militar en Belén y la situación del político estadounidense.

Las autoridades israelíes procedieron a la posterior liberación del político neoyorquino, mientras que la cobertura de Europa Press señala además la previsión de expulsar a dos activistas extranjeros detenidos en el mismo contexto de la recogida de aceituna en la zona. La información disponible hasta el momento no detalla las acciones posteriores que tomarán las autoridades diplomáticas de Estados Unidos o los representantes de Israel respecto a la expulsión de los activistas extranjeros implicados.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 16 min.

Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Quién es Brad Lander?

Es un político neoyorquino y candidato demócrata al Congreso de Estados Unidos.

¿Dónde se produjo la detención?

En Cisjordania, específicamente en la zona de Belén, mientras se realizaban labores de recogida de aceitunas con agricultores palestinos.

¿Cuál es la situación actual de los implicados?

Brad Lander fue detenido temporalmente y posteriormente liberado, mientras que Europa Press informa que Israel expulsará a dos activistas extranjeros detenidos en el mismo operativo.

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Brad Lander Cisjordania Israel Estados Unidos

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