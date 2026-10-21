Eva Ferrer se conecta desde el exterior para comparecer por primera vez ante la Fiscalía: ampliará sus denuncias contra Verónica Alcocer
Eva Ferrer comparece ante la Fiscalía desde el exterior para ampliar denuncias contra Verónica Alcocer.
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El resumen
La exprimera dama Verónica Alcocer enfrenta un cruce de acciones legales ante la Fiscalía tras las declaraciones y denuncias emitidas por Eva Ferrer desde el exterior. Alcocer entregó un informe y pruebas para controvertir la versión sobre un viaje a Venezuela que Ferrer señaló como un presunto transporte de estupefacientes, mientras que la propia Alcocer lanzó una advertencia a Angie Rodríguez y Laura Sarabia por declaraciones en su contra. El detonante de esta situación judicial incluye los señalamientos directos realizados por Eva Ferrer, la posterior entrega de documentos por parte de la exprimera dama para defender su posición y las declaraciones de figuras clave como Laura Sarabia y Angie Rodríguez.
La cobertura también aborda la relación de Alcocer con el empresario catalán Manel Grau y cuestionamientos sobre su divorcio al cierre del Gobierno Petro. La cobertura presenta divergencias y matices sobre el estado de las diligencias. Mientras medios como Revista Semana e Infobae detallan la ratificación de denuncias y las advertencias legales de Alcocer, Caracol Radio señala que Ferrer no ha entregado pruebas concretas al concluir su primera declaración juramentada.
La información disponible no especifica los pasos procesales inmediatos que adoptará la Fiscalía ni las fechas exactas para futuras comparecencias o la valoración de las pruebas presentadas por ambas partes.
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Cobertura (9)
- Verónica Alcocer entrega informe a la Fiscalía sobre viaje a Venezuela, que Eva Ferrer señaló de presunto transporte de estupefacientes El País · hace 5 h
- Eva Ferrer declara ante la Fiscalía por los señalamientos que hizo contra la exprimera dama Verónica Alcocer El Tiempo · hace 5 h
- Eva Ferrer ratificó sus denuncias contra Verónica Alcocer ante la Fiscalía: así fue la diligencia Revista Semana · hace 5 h
- Eva Ferrer no ha entregado pruebas a la Fiscalía al concluir la primera declaración juramentada Caracol Radio · hace 5 h
- ¿Por qué Verónica Alcocer esperó hasta el fin del Gobierno Petro para formalizar su divorcio? El Colombiano · hace 5 h
- Verónica Alcocer lleva a la Fiscalía pruebas para controvertir versión sobre viaje a Venezuela Focus Noticias · hace 5 h
- La exprimera dama de la Nación también explicó su relación con el empresario catalán Manel Grau y descartó vínculos comerciales con sus actividades Facebook · hace 5 h
- Verónica Alcocer lanzó advertencia a Angie Rodríguez y Laura Sarabia por sus declaraciones en su contra: “Tendrán que pagarle a la justicia” Infobae · hace 5 h
- Eva Ferrer se conecta desde el exterior para comparecer por primera vez ante la Fiscalía: ampliará sus denuncias contra Verónica Alcocer Revista Semana · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Quién es Eva Ferrer y qué hizo?
Eva Ferrer compareció por primera vez ante la Fiscalía desde el exterior para ampliar sus denuncias contra la exprimera dama Verónica Alcocer.
¿Qué respondió Verónica Alcocer?
Verónica Alcocer entregó un informe y pruebas a la Fiscalía para controvertir la versión sobre un viaje a Venezuela y lanzó una advertencia a Angie Rodríguez y Laura Sarabia.
¿Se han presentado pruebas concluyentes?
La cobertura señala que, al concluir la primera declaración juramentada, Eva Ferrer no había entregado pruebas a la Fiscalía, mientras Alcocer aportó documentos para su defensa.
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