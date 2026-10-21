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Eva Ferrer se conecta desde el exterior para comparecer por primera vez ante la Fiscalía: ampliará sus denuncias contra Verónica Alcocer

Eva Ferrer comparece ante la Fiscalía desde el exterior para ampliar denuncias contra Verónica Alcocer.

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El resumen

La exprimera dama Verónica Alcocer enfrenta un cruce de acciones legales ante la Fiscalía tras las declaraciones y denuncias emitidas por Eva Ferrer desde el exterior. Alcocer entregó un informe y pruebas para controvertir la versión sobre un viaje a Venezuela que Ferrer señaló como un presunto transporte de estupefacientes, mientras que la propia Alcocer lanzó una advertencia a Angie Rodríguez y Laura Sarabia por declaraciones en su contra. El detonante de esta situación judicial incluye los señalamientos directos realizados por Eva Ferrer, la posterior entrega de documentos por parte de la exprimera dama para defender su posición y las declaraciones de figuras clave como Laura Sarabia y Angie Rodríguez.

La cobertura también aborda la relación de Alcocer con el empresario catalán Manel Grau y cuestionamientos sobre su divorcio al cierre del Gobierno Petro. La cobertura presenta divergencias y matices sobre el estado de las diligencias. Mientras medios como Revista Semana e Infobae detallan la ratificación de denuncias y las advertencias legales de Alcocer, Caracol Radio señala que Ferrer no ha entregado pruebas concretas al concluir su primera declaración juramentada.

La información disponible no especifica los pasos procesales inmediatos que adoptará la Fiscalía ni las fechas exactas para futuras comparecencias o la valoración de las pruebas presentadas por ambas partes.

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Cobertura (9)

Respuestas rápidas

¿Quién es Eva Ferrer y qué hizo?

Eva Ferrer compareció por primera vez ante la Fiscalía desde el exterior para ampliar sus denuncias contra la exprimera dama Verónica Alcocer.

¿Qué respondió Verónica Alcocer?

Verónica Alcocer entregó un informe y pruebas a la Fiscalía para controvertir la versión sobre un viaje a Venezuela y lanzó una advertencia a Angie Rodríguez y Laura Sarabia.

¿Se han presentado pruebas concluyentes?

La cobertura señala que, al concluir la primera declaración juramentada, Eva Ferrer no había entregado pruebas a la Fiscalía, mientras Alcocer aportó documentos para su defensa.

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Eva Ferrer Verónica Alcocer Fiscalía Laura Sarabia Venezuela

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