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Veintidós provincias en alerta por lluvias de 200 milímetros

Una vaguada sobre el territorio nacional mantiene a decenas de provincias en alerta debido a pronósticos de más de 200 milímetros de lluvia.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
  • Clave informativa: Veintidós provincias en alerta por lluvias de 200 milímetros
  • Punto central: Una vaguada sobre el territorio nacional mantiene a decenas de provincias en alerta debido a pronósticos de más de 200 milímetros de lluvia.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 23 calculada a partir de 13 fuentes informativas y 26 artículos verificados.
  • Pronóstico del radar: Se prevé que la historia mantenga alta atención durante las próximas 24 horas.
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El resumen

El Centro de Operaciones de Emergencia ha elevado a 25 las provincias en situación de alerta, divididas en niveles amarillo y verde, debido a la incidencia de una vaguada que genera aguaceros y tormentas eléctricas en gran parte del país. Los pronósticos emitidos por el Instituto Dominicano de Meteorología indican que las precipitaciones intensas podrían acumular más de 200 milímetros y extenderse durante los próximos días, abarcando regiones como el Gran Santo Domingo, el Cibao y la línea noroeste.

La cobertura de diversos medios detalla que las lluvias ya han provocado afectaciones en viviendas y crecidas de ríos en localidades específicas como Puerto Plata, La Vega y Valverde, mientras las autoridades mantienen activos planes de contingencia. Ante la persistencia de las condiciones meteorológicas adversas, la infraestructura de respuesta incluye la coordinación de más de dos mil albergues y advertencias sobre posibles inundaciones urbanas, caída de árboles y granizadas.

Los informes subsiguientes dependerán de la evolución del fenómeno y de la actualización de los niveles de alerta por parte de las instituciones oficiales encargadas de la gestión de emergencias.

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Cobertura (26)

Respuestas rápidas

¿Qué fenómeno meteorológico afecta al país?

Una vaguada sobre el territorio nacional es la causa principal de los aguaceros y tormentas.

¿Cuántas provincias se encuentran en alerta?

El número de demarcaciones en alerta ha sido elevado a 25, distribuidas en los niveles amarillo y verde.

¿Qué volumen de precipitaciones se pronostica?

Las previsiones meteorológicas indican acumulados de lluvia superiores a los 200 milímetros durante los próximos días.

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