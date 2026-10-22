Veintidós provincias en alerta por lluvias de 200 milímetros

El Centro de Operaciones de Emergencia ha elevado a 25 las provincias en situación de alerta, divididas en niveles amarillo y verde, debido a la incidencia de una vaguada que genera aguaceros y tormentas eléctricas en gran parte del país. Los pronósticos emitidos por el Instituto Dominicano de Meteorología indican que las precipitaciones intensas podrían acumular más de 200 milímetros y extenderse durante los próximos días, abarcando regiones como el Gran Santo Domingo, el Cibao y la línea noroeste.

La cobertura de diversos medios detalla que las lluvias ya han provocado afectaciones en viviendas y crecidas de ríos en localidades específicas como Puerto Plata, La Vega y Valverde, mientras las autoridades mantienen activos planes de contingencia. Ante la persistencia de las condiciones meteorológicas adversas, la infraestructura de respuesta incluye la coordinación de más de dos mil albergues y advertencias sobre posibles inundaciones urbanas, caída de árboles y granizadas.

Los informes subsiguientes dependerán de la evolución del fenómeno y de la actualización de los niveles de alerta por parte de las instituciones oficiales encargadas de la gestión de emergencias.