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Javier Milei pide “sacar a patadas” a Pedro Sánchez del poder, a quien califica de “impresentable dictador”

Javier Milei califica de dictador a Pedro Sánchez en Madrid mientras el Gobierno español condena los insultos.

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El resumen

Javier Milei ha pedido sacar del poder a Pedro Sánchez, a quien calificó de &quot;impresentable dictador&quot;, durante su estancia en Madrid en plena campaña electoral española. Las declaraciones generaron una respuesta inmediata del Gobierno español, que condenó los insultos y los tachó de indignos, mientras que Pedro Sánchez respondió con ironía empleando una canción de Lali Espósito.

Tras las declaraciones, la agenda de Milei en Madrid incluyó un encuentro donde exhibió sintonía con Isabel Díaz Ayuso y se reunió con figuras del PP y Vox en el Casino, además de presentar su programa. La cobertura de medios como ABC, El Confidencial, Yahoo, EL PAÍS, Infobae, Clarin.com y Revista Semana detalla que la visita provocó tensiones políticas internas, con interpelaciones a Núñez Feijóo por parte del Ejecutivo.

En el plano universitario, estudiantes de la URJC exigieron la cancelación de la participación del mandatario argentino en un acto previsto en la institución. La situación actual mantiene abiertas las reacciones políticas y las demandas estudiantiles en torno a su presencia en España.

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🇪🇸 Espanol 21 oct, 14:09 UTC
🇩🇪 Aleman 21 oct, 12:05 UTC · Spiegel

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Respuestas rápidas

¿Qué dijo Javier Milei sobre Pedro Sánchez?

Javier Milei calificó a Pedro Sánchez de "impresentable dictador" y pidió sacarle del poder.

¿Cómo respondió el Gobierno de España?

El Gobierno condenó los insultos, los tachó de indignos y recriminó las calumnias durante la campaña electoral.

¿Qué sectores han manifestado rechazo a la visita de Milei?

Estudiantes de la URJC exigieron cancelar su participación en un acto universitario.

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