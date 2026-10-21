Javier Milei pide “sacar a patadas” a Pedro Sánchez del poder, a quien califica de “impresentable dictador”
Javier Milei califica de dictador a Pedro Sánchez en Madrid mientras el Gobierno español condena los insultos.
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- Punto central: Javier Milei califica de dictador a Pedro Sánchez en Madrid mientras el Gobierno español condena los insultos.
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El resumen
Javier Milei ha pedido sacar del poder a Pedro Sánchez, a quien calificó de "impresentable dictador", durante su estancia en Madrid en plena campaña electoral española. Las declaraciones generaron una respuesta inmediata del Gobierno español, que condenó los insultos y los tachó de indignos, mientras que Pedro Sánchez respondió con ironía empleando una canción de Lali Espósito.
Tras las declaraciones, la agenda de Milei en Madrid incluyó un encuentro donde exhibió sintonía con Isabel Díaz Ayuso y se reunió con figuras del PP y Vox en el Casino, además de presentar su programa. La cobertura de medios como ABC, El Confidencial, Yahoo, EL PAÍS, Infobae, Clarin.com y Revista Semana detalla que la visita provocó tensiones políticas internas, con interpelaciones a Núñez Feijóo por parte del Ejecutivo.
En el plano universitario, estudiantes de la URJC exigieron la cancelación de la participación del mandatario argentino en un acto previsto en la institución. La situación actual mantiene abiertas las reacciones políticas y las demandas estudiantiles en torno a su presencia en España.
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Cobertura (9)
- El Gobierno condena los insultos de Milei contra Sánchez y los tacha de "indignos" ABC · hace 5 h
- Ayuso y Milei exhiben sintonía en Madrid durante la única reunión oficial con líderes del PP y Vox El Confidencial · hace 5 h
- Milei llama "dictador" a Sánchez y Madrid le recrimina sus "calumnias", en plena campaña electoral española Yahoo · hace 5 h
- Milei saca el programa de la motosierra en el Casino (ante Jaime de Marichalar, Ramón Tamames y figuras del PP y Vox) EL PAÍS · hace 5 h
- Ernest Urtasun interpela a Núñez Feijóo por el "grave insulto" de Milei a Pedro Sánchez Infobae · hace 5 h
- Estudiantes de la URJC exigen cancelar la participación de Milei en un acto de la universidad ABC · hace 5 h
- Ayuso retrasa su decisión sobre reunirse con Milei en Madrid: “No lo tenemos cerrado en agenda” EL PAÍS · hace 5 h
- "Fanático": Pedro Sánchez usó una canción de Lali Espósito para responder con ironía a los insultos de Milei Clarin.com · hace 5 h
- Javier Milei pide “sacar a patadas” a Pedro Sánchez del poder, a quien califica de “impresentable dictador” Revista Semana · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué dijo Javier Milei sobre Pedro Sánchez?
Javier Milei calificó a Pedro Sánchez de "impresentable dictador" y pidió sacarle del poder.
¿Cómo respondió el Gobierno de España?
El Gobierno condenó los insultos, los tachó de indignos y recriminó las calumnias durante la campaña electoral.
¿Qué sectores han manifestado rechazo a la visita de Milei?
Estudiantes de la URJC exigieron cancelar su participación en un acto universitario.
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