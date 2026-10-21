Javier Milei pide “sacar a patadas” a Pedro Sánchez del poder, a quien califica de “impresentable dictador”

Javier Milei ha pedido sacar del poder a Pedro Sánchez, a quien calificó de "impresentable dictador", durante su estancia en Madrid en plena campaña electoral española. Las declaraciones generaron una respuesta inmediata del Gobierno español, que condenó los insultos y los tachó de indignos, mientras que Pedro Sánchez respondió con ironía empleando una canción de Lali Espósito.

Tras las declaraciones, la agenda de Milei en Madrid incluyó un encuentro donde exhibió sintonía con Isabel Díaz Ayuso y se reunió con figuras del PP y Vox en el Casino, además de presentar su programa. La cobertura de medios como ABC, El Confidencial, Yahoo, EL PAÍS, Infobae, Clarin.com y Revista Semana detalla que la visita provocó tensiones políticas internas, con interpelaciones a Núñez Feijóo por parte del Ejecutivo.

En el plano universitario, estudiantes de la URJC exigieron la cancelación de la participación del mandatario argentino en un acto previsto en la institución. La situación actual mantiene abiertas las reacciones políticas y las demandas estudiantiles en torno a su presencia en España.