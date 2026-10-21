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‘Pesadilla’ para el tipo de cambio al cierre de 2026: ¿En cuánto cerrará el peso frente al dólar?

Un tipo de cambio estimado en 18.20 pesos por dólar al cierre del año genera preocupación frente a las decisiones de política monetaria.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Economia · En su punto
  • Clave informativa: ‘Pesadilla’ para el tipo de cambio al cierre de 2026: ¿En cuánto cerrará el peso frente al dólar?
  • Punto central: Un tipo de cambio estimado en 18.20 pesos por dólar al cierre del año genera preocupación frente a las decisiones de política monetaria.
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Cobertura (6)

El resumen

La proyección de un tipo de cambio que cerraría en 18.20 al finalizar el año genera alertas sobre la evolución de la moneda frente al dólar, según revelan los sondeos difundidos en la cobertura de Revista Fortuna y El Financiero. Esta situación cambiaria se enmarca en las expectativas sobre la tasa de interés de Banxico, la cual se mantendría en 6.50% hasta 2027 de acuerdo con la perspectiva de analistas consultados por medios como El Ecosistema Startup y Punto MX, a pesar de que algunos miembros del banco central se muestran abiertos a posibles recortes y entidades como UBS, Finamex y Bankaool anticipan dicha reducción.

La cobertura no especifica aún el momento exacto en que se materializarán estos cambios en la política monetaria ni las cifras definitivas que registrará el tipo de cambio al concluir el periodo.

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Respuestas rápidas

¿En cuánto se estima el tipo de cambio al cierre del año?

Los sondeos prevén que el peso frente al dólar cierre en 18.20.

¿Qué se espera de la tasa de interés de Banxico?

Analistas prevén que la tasa se mantenga en 6.50% hasta 2027, aunque algunos bancos anticipan recortes.

¿Qué instituciones financieras anticipan un recorte en la tasa?

UBS, Finamex y Bankaool son los bancos que anticipan un recorte de la tasa de Banxico.

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