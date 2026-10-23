Trump invoca ley que data de la Guerra Fría para frenar escalada de costos energéticos

Trump recurre a la Ley de Producción de Defensa para frenar la escalada de costos energéticos.

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🇪🇸 Espanol 23 oct, 07:09 UTC 🇮🇹 Italiano 23 oct, 06:15 UTC · Corriere della Sera

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