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Revelaron la impactante deuda del club en el que juega Cristiano Ronaldo: el plan de saneamiento que incluye a CR7

La deuda millonaria del Al-Nassr, club de Cristiano Ronaldo, genera preocupación

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En aumento
  • Clave informativa: Revelaron la impactante deuda del club en el que juega Cristiano Ronaldo: el plan de saneamiento que incluye a CR7
  • Punto central: La deuda millonaria del Al-Nassr, club de Cristiano Ronaldo, genera preocupación
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El resumen

Según Infobae, se ha revelado la impactante deuda del club y se ha mencionado un plan de saneamiento que incluye a CR7. La situación financiera del Al-Nassr ha generado preocupación, con varios medios que hablan de una deuda significativa.

De acuerdo con Cadena 3 Argentina, Cristiano Ronaldo podría estar involucrado en la compra del club. Sin embargo, Yahoo informa que el exportavoz del club ha revelado información que podría contradecir la idea de que Cristiano Ronaldo sea propietario del Al-Nassr.

Mientras tanto, Olé detalla la deuda millonaria del club y la posible venta.

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Respuestas rápidas

¿Cuál es la situación financiera actual del Al-Nassr?

El club tiene una deuda millonaria

¿Está involucrado Cristiano Ronaldo en la compra del Al-Nassr?

Según Cadena 3 Argentina, Cristiano Ronaldo podría estar involucrado en la compra del club

¿Es propietario Cristiano Ronaldo del Al-Nassr?

El exportavoz del club ha revelado información que podría contradecir esta idea

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Cristiano Ronaldo Al-Nassr deuda millonaria plan de saneamiento

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