Revelaron la impactante deuda del club en el que juega Cristiano Ronaldo: el plan de saneamiento que incluye a CR7

Según Infobae, se ha revelado la impactante deuda del club y se ha mencionado un plan de saneamiento que incluye a CR7. La situación financiera del Al-Nassr ha generado preocupación, con varios medios que hablan de una deuda significativa.

De acuerdo con Cadena 3 Argentina, Cristiano Ronaldo podría estar involucrado en la compra del club. Sin embargo, Yahoo informa que el exportavoz del club ha revelado información que podría contradecir la idea de que Cristiano Ronaldo sea propietario del Al-Nassr.

Mientras tanto, Olé detalla la deuda millonaria del club y la posible venta.