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Chivas vs. Necaxa EN VIVO. Partido de la Jornada 13 Liga MX 2026

La Jornada 13 de la Liga MX 2026 concentra la atención con los encuentros entre Chivas contra Necaxa y Atlético de San Luis ante Querétaro.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
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El resumen

Los equipos y aficionados involucrados en el torneo mexicano aguardan el desarrollo de los encuentros programados para esta jornada. La atención de la cobertura se centra en las alineaciones, las probabilidades y las opciones de transmisión en vivo a través de diferentes canales de televisión y plataformas digitales autorizadas.

La cobertura no especifica aún los resultados finales del encuentro entre Chivas y Necaxa, por lo que las actualizaciones sobre este partido y los próximos compromisos del torneo de la Liga MX 2026 dependerán de las emisiones en directo y los reportes oficiales posteriores de los medios involucrados.

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Cobertura (10)

Respuestas rápidas

¿Qué equipos se enfrentan en la Jornada 13 de la Liga MX según la cobertura?

Los encuentros destacados son Chivas contra Necaxa y Atlético de San Luis frente a Querétaro.

¿Qué ocurrió en el partido entre Atlético de San Luis y Querétaro?

Atlético de San Luis venció a Querétaro en el Clásico de la 57, un encuentro donde el VAR intervino para anular un penal señalado inicialmente fuera del área.

¿Qué detalles se difunden sobre el partido de Chivas vs. Necaxa?

La cobertura incluye las novedades en los convocados de Chivas, las alineaciones, las probabilidades y las opciones de transmisión en vivo.

Velocidad

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