Chivas vs. Necaxa EN VIVO. Partido de la Jornada 13 Liga MX 2026

Los equipos y aficionados involucrados en el torneo mexicano aguardan el desarrollo de los encuentros programados para esta jornada. La atención de la cobertura se centra en las alineaciones, las probabilidades y las opciones de transmisión en vivo a través de diferentes canales de televisión y plataformas digitales autorizadas.

La cobertura no especifica aún los resultados finales del encuentro entre Chivas y Necaxa, por lo que las actualizaciones sobre este partido y los próximos compromisos del torneo de la Liga MX 2026 dependerán de las emisiones en directo y los reportes oficiales posteriores de los medios involucrados.