Checo Pérez: "Soy consciente que estoy mucho más cerca del final"

Una edición limitada de once unidades de la camioneta Cadillac Escalade-V inspirada en el piloto mexicano ha sido presentada en el mercado, acompañada por el lanzamiento de un modelo especial y exhibiciones públicas que incluyen la llegada de un monoplaza a Plaza Carso. Diversos medios internacionales y nacionales, entre ellos ESPN Deportes, Motorsport.com, AP News y Reforma, han reportado las declaraciones del piloto sobre su situación actual en el proyecto de Cadillac dentro de la máxima categoría del automovilismo.

La cobertura periodística destaca que Pérez evalúa la temporada actual midiendo el desarrollo del equipo por encima de los resultados numéricos o la acumulación de puntos en el campeonato. Las fuentes consultadas divergen en la profundidad del análisis sobre su posible retiro, mientras la información disponible detalla aspectos comerciales como el costo y las características de la SUV conmemorativa.

Los reportes no especifican la fecha exacta de su retirada definitiva de la Fórmula 1 ni los detalles sobre posibles contratos futuros más allá de las declaraciones sobre su cercanía con el cierre de su carrera.