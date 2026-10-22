Amigo cercano de Bruce Willis reveló cómo vive el actor con demencia y dio detalles sobre su estado de salud: 'Vive en una burbuja de amor y cariño'

Los reportes detallan que el protagonista de Duro de matar atraviesa su enfermedad rodeado de afecto, descrito por su entorno como una burbuja de amor y cariño, a pesar del deterioro cognitivo que enfrenta. Medios como Somos Famosos, Ciudad Magazine, TN, Diario UNO y El Tiempo difundieron las reflexiones compartidas por su círculo íntimo, las cuales exponen cómo transcurren los días del intérprete bajo el cuidado de sus allegados.

La cobertura actual no especifica nuevos anuncios oficiales sobre su evolución médica ni futuras apariciones públicas del actor.