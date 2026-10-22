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Amigo cercano de Bruce Willis reveló cómo vive el actor con demencia y dio detalles sobre su estado de salud: 'Vive en una burbuja de amor y cariño'

Un amigo cercano de Bruce Willis reveló detalles sobre el estado de salud del actor frente a su diagnóstico de demencia.

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Respuestas rápidas

¿Quién dio detalles sobre la salud de Bruce Willis?

Su amigo y colega Kevin Pollak compartió información sobre cómo vive el actor.

¿Cómo describe el entorno la situación actual del actor?

Los reportes señalan que vive en una burbuja de amor y cariño frente a su diagnóstico de demencia.

¿Qué medios cubrieron las declaraciones?

La noticia fue difundida por Somos Famosos, Ciudad Magazine, TN, Diario UNO y El Tiempo.

El resumen

Los reportes detallan que el protagonista de Duro de matar atraviesa su enfermedad rodeado de afecto, descrito por su entorno como una burbuja de amor y cariño, a pesar del deterioro cognitivo que enfrenta. Medios como Somos Famosos, Ciudad Magazine, TN, Diario UNO y El Tiempo difundieron las reflexiones compartidas por su círculo íntimo, las cuales exponen cómo transcurren los días del intérprete bajo el cuidado de sus allegados.

La cobertura actual no especifica nuevos anuncios oficiales sobre su evolución médica ni futuras apariciones públicas del actor.

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