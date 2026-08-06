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Captan en video el momento en que una reconocida cantante peruana es agredida sexualmente por director musical; víctima ya denunció

Un video viral expone una presunta agresión sexual contra una cantante peruana por parte de un exdirector musical de La Bella Luz.

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Respuestas rápidas

¿Quién denunció al exdirector musical?

La cantante Naldy Saldaña formalizó la denuncia contra César Sánchez Chavesta tras ser captada en video una presunta agresión sexual.

¿Qué sanciones o consecuencias legales enfrenta el acusado?

Según la cobertura de Infobae y América TV, César Sánchez Chavesta podría enfrentar hasta diecisiete años de cárcel por acoso sexual.

¿Qué repercusiones ha tenido el caso para la orquesta La Bella Luz?

La agrupación ha enfrentado la cancelación de su presentación en el espectáculo de aniversario de Universitario y la suspensión de un casting, según reportes de medios como depor.com y americatv.com.pe.

El resumen

La cancelación de espectáculos de La Bella Luz en eventos como el aniversario de Universitario y la suspensión de casting revelados por Tula Rodríguez marcan el impacto inmediato de la denuncia en la agenda pública de entretenimiento. La controversia estalló tras difundirse un video que captura el momento de la agresión contra la cantante Naldy Saldaña, quien formalizó su denuncia contra el exdirector musical César Sánchez Chavesta, enfrentando posibles cargos que según la cobertura alcanzarían hasta diecisiete años de cárcel.

Medios como El Comercio Perú, RPP Noticias, Trome.com, ATV Perú, América TV e Infobae detallan un escenario complejo con múltiples reacciones y señalamientos cruzados. Baruj Ocharán afirmó que Naldy no era la única que sufría acoso, mientras que Óscar Custodio rompió su silencio y la esposa de Sánchez Chavesta defendió al acusado alegando una supuesta relación clandestina y cuestionando las imágenes difundidas, lo que generó cuestionamientos mediante audios hacia el dueño de la agrupación.

La cobertura actual no especifica qué medidas adicionales adoptarán las autoridades judiciales ni el futuro institucional de la orquesta ante los antecedentes policiales del dueño y las declaraciones de figuras como Marisol exigiendo que le caiga todo el peso de la ley.

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