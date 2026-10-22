"Ya no puedo hacer teatro, ni cine, ni leer": la enfermedad que le impide trabajar a la premiada actriz británica Judi Dench
La premiada actriz británica Judi Dench revela que su afección ocular le impide continuar trabajando en teatro, cine y lectura.
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El resumen
La reconocida actriz británica Judi Dench ha declarado públicamente que ya no puede hacer teatro, ni cine, ni leer, debido a los efectos de una afección ocular que le impide seguir actuando. Diversos medios, entre ellos Yahoo, El Nacional, El Mundo y la BBC, han hecho eco de las declaraciones de la intérprete sobre su situación actual y el impacto directo que la enfermedad tiene en su vida profesional y cotidiana.
La cobertura actual se centra en las afirmaciones de la propia actriz sobre sus limitaciones laborales, sin que los reportes detallen mayores especificaciones médicas sobre el diagnóstico exacto o sobre posibles tratamientos futuros.
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Respuestas rápidas
¿Qué enfermedad afecta a Judi Dench?
Los titulares señalan una afección ocular, sin detallar un diagnóstico médico específico más allá de los problemas de visión.
¿Qué actividades ya no puede realizar la actriz?
Judi Dench ha indicado que ya no puede hacer teatro, cine ni leer.
¿Qué medios han reportado la noticia?
Medios como Yahoo, El Nacional, El Mundo y la BBC han informado sobre las declaraciones de la actriz.
Cobertura (5)
- "Ya no puedo hacer teatro, ni cine, ni leer": Judi Dench habla sobre su enfermedad Yahoo · hace 4 h
- Judi Dench revela que su afección ocular le impide seguir actuando El Nacional · hace 4 h
- Judi Dench desvela que ya no puede "hacer una obra de teatro ni una película ni leer" debido a su afección ocular El Mundo · hace 4 h
- Ser un uno de los estados más herméticos del mundo crea un terreno fértil para la especulación 👉🏽 https://bbc.in/4jtQrsC Facebook · hace 4 h
- "Ya no puedo hacer teatro, ni cine, ni leer": la enfermedad que le impide trabajar a la premiada actriz británica Judi Dench BBC · hace 4 h
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