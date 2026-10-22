"Ya no puedo hacer teatro, ni cine, ni leer": la enfermedad que le impide trabajar a la premiada actriz británica Judi Dench

La reconocida actriz británica Judi Dench ha declarado públicamente que ya no puede hacer teatro, ni cine, ni leer, debido a los efectos de una afección ocular que le impide seguir actuando. Diversos medios, entre ellos Yahoo, El Nacional, El Mundo y la BBC, han hecho eco de las declaraciones de la intérprete sobre su situación actual y el impacto directo que la enfermedad tiene en su vida profesional y cotidiana.

La cobertura actual se centra en las afirmaciones de la propia actriz sobre sus limitaciones laborales, sin que los reportes detallen mayores especificaciones médicas sobre el diagnóstico exacto o sobre posibles tratamientos futuros.