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"Ya no puedo hacer teatro, ni cine, ni leer": la enfermedad que le impide trabajar a la premiada actriz británica Judi Dench

La premiada actriz británica Judi Dench revela que su afección ocular le impide continuar trabajando en teatro, cine y lectura.

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El resumen

La reconocida actriz británica Judi Dench ha declarado públicamente que ya no puede hacer teatro, ni cine, ni leer, debido a los efectos de una afección ocular que le impide seguir actuando. Diversos medios, entre ellos Yahoo, El Nacional, El Mundo y la BBC, han hecho eco de las declaraciones de la intérprete sobre su situación actual y el impacto directo que la enfermedad tiene en su vida profesional y cotidiana.

La cobertura actual se centra en las afirmaciones de la propia actriz sobre sus limitaciones laborales, sin que los reportes detallen mayores especificaciones médicas sobre el diagnóstico exacto o sobre posibles tratamientos futuros.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 3 min.

Respuestas rápidas

¿Qué enfermedad afecta a Judi Dench?

Los titulares señalan una afección ocular, sin detallar un diagnóstico médico específico más allá de los problemas de visión.

¿Qué actividades ya no puede realizar la actriz?

Judi Dench ha indicado que ya no puede hacer teatro, cine ni leer.

¿Qué medios han reportado la noticia?

Medios como Yahoo, El Nacional, El Mundo y la BBC han informado sobre las declaraciones de la actriz.

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Judi Dench Teatro Cine Entretenimiento

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