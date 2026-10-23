Charly García contará su historia en un nuevo documental de Netflix

El icónico músico argentino Charly García ocupa el centro de la atención mediática al conmemorar su septuagésimo quinto aniversario de vida. La cobertura periodística destaca múltiples facetas de su trayectoria, abarcando desde su genealogía y su paso como niño prodigio hasta su rol revolucionario en el rock latinoamericano desafiando la censura.

Durante la jornada de celebración, el artista saludó desde su balcón a cientos de admiradores reunidos para festejar su fecha especial, mientras recibía mensajes públicos de figuras como Fito Páez y declaraciones de analistas del género. En paralelo a los homenajes y recordatorios de momentos históricos de su carrera, la plataforma de streaming Netflix y medios especializados como Rolling Stone en Español confirmaron que el músico contará su propia historia en una nueva producción documental.

Por el momento, las publicaciones periodísticas no especifican la fecha exacta de estreno ni los detalles de producción de este proyecto audiovisual que retratará la vida del artista indómito y luminoso.