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Quién será el próximo James Bond: los actores que llegaron a las pruebas finales para ser el agente 007

4 finalistas se disputan el papel de James Bond en las pruebas de cámara que se realizan este fin de semana.

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  • Clave informativa: Quién será el próximo James Bond: los actores que llegaron a las pruebas finales para ser el agente 007
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El resumen

La búsqueda del próximo agente 007 se redujo a cuatro candidatos para la próxima película de la franquicia, según reportan diversos medios de comunicación. Entre los nombres que llegaron a las instancias definitivas figuran Callum Turner, Jack Lowden y Josh O’Connor, además de un cuarto candidato cuya identidad se mantiene en reserva.

Amazon MGM inició las pruebas finales este fin de semana para definir al actor que interpretará al personaje, de acuerdo con la información difundida por IMDb y The Hollywood Reporter. En paralelo, coberturas de otros medios apuntan a que el proceso podría concluir estos días y mencionan a Margaret Qualley como posible chica Bond.

La cobertura presenta discrepancias sobre el estado actual de la selección, ya que mientras algunos reportes señalan que la decisión está casi tomada, otros indican que un actor ya habría sido elegido y que su fichaje genera polémica, detalles que la información disponible hasta el momento no termina de esclarecer.

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Respuestas rápidas

¿Quiénes son los finalistas para interpretar a James Bond?

Los actores identificados son Callum Turner, Jack Lowden, Josh O’Connor y un cuarto candidato que permanece secreto.

¿Qué empresa encabeza la selección?

Amazon MGM es la encargada de iniciar las pruebas finales para elegir al nuevo agente 007.

¿Quiénes figuran en los reportes como chica Bond?

La cobertura menciona a Margaret Qualley como perfilada para este rol.

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