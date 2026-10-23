Meghan Markle dice que fue informada en 2018 de las "inquietantes acusaciones" contra su padre por presunta posesión de imágenes de abuso infantil

Meghan Markle declara haber sido informada en 2018 sobre inquietantes acusaciones contra su padre.

Monitoreado a través de 6 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.

Índice de Velocidad: 18 pts Monitoreado a través de 6 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 1 min.

Meghan Markle ha respondido públicamente a una investigación abierta contra su padre por la presunta posesión de imágenes de abuso sexual infantil y pornografía infantil, manifestando encontrarse profundamente consternada, angustiada y afectada por los hechos dados a conocer por diversos medios internacionales. Las publicaciones actuales no especifican detalles adicionales sobre el estado actual de la investigación judicial en curso, ni se han dado a conocer nuevas declaraciones oficiales por parte de otros miembros involucrados en el caso.

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇫🇷 Frances — 3.1 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 23 oct, 15:09 UTC 🇫🇷 Frances 23 oct, 12:02 UTC · Le Parisien

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.