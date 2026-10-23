Cristiano Ronaldo llega a los 982 goles: esta es la diferencia que le saca a Messi

La actualidad en torno al delantero portugués muestra un panorama contrastante según el medio Sports Illustrated, que reportó una noche adversa para Cristiano Ronaldo al fallar un penal y cometer un error insólito contra el Neom. Sin embargo, en la misma jornada, ESPN Deportes informó que el jugador marcó su gol número 982 en una victoria del Al-Nassr.

La cobertura de Yahoo señala que un informe arbitral zanjó la polémica surgida sobre la posible anulación de un tanto previo frente al Al-Faisaly, mientras que medios como DIEZ.HN y Diario AS detallan la diferencia numérica que mantiene frente a Lionel Messi y su proximidad a la cifra histórica de los mil goles. El estado actual de la tendencia sitúa al atacante con 982 anotaciones oficiales, a la espera de nuevos partidos con el Al-Nassr que acerquen su registro estadístico a la meta milenaria comentada en las publicaciones deportivas.