Ronaldinho jugará su primer partido en 11 años el 15 de noviembre
A los 46 años y tras once años de ausencia, Ronaldinho confirma su regreso al fútbol profesional en Italia.
- Clave informativa: Ronaldinho jugará su primer partido en 11 años el 15 de noviembre
- Punto central: A los 46 años y tras once años de ausencia, Ronaldinho confirma su regreso al fútbol profesional en Italia.
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El resumen
15 de noviembre es la fecha fijada para el esperado debut de Ronaldinho en la Serie C de Italia. La leyenda del fútbol brasileño y exjugador del Barcelona volverá a disputar un partido oficial a sus 46 años, un acontecimiento que ha acaparado la atención internacional tras confirmarse los detalles de su retorno a los terrenos de juego.
Medios deportivos de diversas latitudes, entre ellos Yahoo, Excélsior, Goal.com, MARCA, ESPN Deportes y Chicago Tribune, siguen de cerca este regreso que marca una nueva etapa para el astro brasileño en las canchas italianas. El equipo que albergará este histórico debut es el Ravenna, donde el deportista se prepara para sumar minutos en un derbi y en la categoría de bronce del fútbol de ese país.
La cobertura actual establece la fecha del encuentro oficial y los detalles del equipo receptor, mientras se espera la llegada del día señalado para presenciar su primer partido en más de una década.
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Cobertura (13)
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Respuestas rápidas
¿Cuándo jugará Ronaldinho?
El partido está programado para el 15 de noviembre.
¿En qué equipo jugará?
Jugará con el Ravenna en la Serie C de Italia.
¿Cuánto tiempo llevaba sin jugar un partido oficial?
La cobertura señala que volverá a jugar un partido oficial después de 11 años.
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