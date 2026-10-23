Klopp señaló a su favorito para el Clásico Barça-Real Madrid: "El mejor equipo"

Sus palabras generaron atención inmediata en la cobertura deportiva internacional al señalar a su equipo favorito. La postura de Klopp surge tras confesar su preferencia histórica por el Barcelona y mencionar que en el pasado 'odiaba' al Real Madrid debido al estilo de juego de sus futbolistas, según recogen medios como MARCA, Mundo Deportivo, SPORT y ESPN Deportes.

La cobertura actual se centra en sus declaraciones sobre apoyar al mejor equipo, dejando abierta la expectativa sobre el desarrollo y el resultado del esperado partido entre ambos clubes españoles.