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Klopp señaló a su favorito para el Clásico Barça-Real Madrid: "El mejor equipo"

6 medios deportivos informan sobre las declaraciones de Jürgen Klopp respecto a su favorito para el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid.

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El resumen

Sus palabras generaron atención inmediata en la cobertura deportiva internacional al señalar a su equipo favorito. La postura de Klopp surge tras confesar su preferencia histórica por el Barcelona y mencionar que en el pasado &#039;odiaba&#039; al Real Madrid debido al estilo de juego de sus futbolistas, según recogen medios como MARCA, Mundo Deportivo, SPORT y ESPN Deportes.

La cobertura actual se centra en sus declaraciones sobre apoyar al mejor equipo, dejando abierta la expectativa sobre el desarrollo y el resultado del esperado partido entre ambos clubes españoles.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 9 min.

Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Qué equipo es el favorito de Jürgen Klopp para El Clásico?

Klopp se inclinó por apoyar al Barcelona y declaró que respalda al mejor equipo.

¿Qué medios cubrieron las declaraciones de Klopp?

Medios como MARCA, Mundo Deportivo, SPORT, Sports Illustrated, ESPN Deportes y DIEZ.HN informaron sobre el tema.

¿Qué opinaba Klopp sobre el Real Madrid en el pasado?

La cobertura señala que Klopp confesó que 'odiaba' al Real Madrid por considerarlo un equipo leñero.

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Jürgen Klopp FC Barcelona Real Madrid El Clásico Fútbol

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