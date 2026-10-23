Klopp señaló a su favorito para el Clásico Barça-Real Madrid: "El mejor equipo"
6 medios deportivos informan sobre las declaraciones de Jürgen Klopp respecto a su favorito para el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid.
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El resumen
Sus palabras generaron atención inmediata en la cobertura deportiva internacional al señalar a su equipo favorito. La postura de Klopp surge tras confesar su preferencia histórica por el Barcelona y mencionar que en el pasado 'odiaba' al Real Madrid debido al estilo de juego de sus futbolistas, según recogen medios como MARCA, Mundo Deportivo, SPORT y ESPN Deportes.
La cobertura actual se centra en sus declaraciones sobre apoyar al mejor equipo, dejando abierta la expectativa sobre el desarrollo y el resultado del esperado partido entre ambos clubes españoles.
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Cobertura (6)
- Klopp toma partido por el Barça antes del Clásico y confiesa que "odiaba" al Real Madrid por leñero MARCA · hace 6 h
- Klopp se pronuncia sobre el Clásico y razona por qué iba con el Barça Mundo Deportivo · hace 6 h
- ¿Con quién va Jürgen Klopp para El Clásico? Sports Illustrated · hace 6 h
- Jürgen Klopp elige a su favorito para el próximo clásico: "Apoyo al mejor equipo" SPORT · hace 6 h
- Klopp y el Barcelona vs. Real Madrid: a quién odiaba, por cuál hinchaba y su favorito ESPN Deportes · hace 6 h
- Klopp señaló a su favorito para el Clásico Barça-Real Madrid: "El mejor equipo" DIEZ.HN · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Qué equipo es el favorito de Jürgen Klopp para El Clásico?
Klopp se inclinó por apoyar al Barcelona y declaró que respalda al mejor equipo.
¿Qué medios cubrieron las declaraciones de Klopp?
Medios como MARCA, Mundo Deportivo, SPORT, Sports Illustrated, ESPN Deportes y DIEZ.HN informaron sobre el tema.
¿Qué opinaba Klopp sobre el Real Madrid en el pasado?
La cobertura señala que Klopp confesó que 'odiaba' al Real Madrid por considerarlo un equipo leñero.
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