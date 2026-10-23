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🔴 Dólar oficial hoy y dólar blue: a cuánto cotizan este viernes 23 de octubre

El dólar se vende a $1550, alcanzando su valor máximo del año en la jornada del viernes 23 de octubre de 2026.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Economia · En aumento
  • Clave informativa: 🔴 Dólar oficial hoy y dólar blue: a cuánto cotizan este viernes 23 de octubre
  • Punto central: El dólar se vende a $1550, alcanzando su valor máximo del año en la jornada del viernes 23 de octubre de 2026.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 23 calculada a partir de 7 fuentes informativas y 7 artículos verificados.
  • Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
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Cobertura (7)

El resumen

El valor del dólar oficial y del dólar blue centra la atención del cierre semanal en Argentina. Diversos medios económicos y generales como Forbes Argentina, iProUP, TN, Página|12, Diario Río Negro, Mendoza Post y Tiempo de San Juan han registrado las cotizaciones vigentes del billete, marcando un hito al ubicarse en $1550 para la venta en su punto más alto del año.

En paralelo a la cotización de las divisas, la cobertura informativa señala que el riesgo país continúa mostrando inestabilidad al subir hasta los 717 puntos, un indicador financiero que acompaña el movimiento de los mercados al finalizar la semana hábil. Los agentes económicos y los ciudadanos siguen de cerca estas fluctuaciones cambiarias y el comportamiento del Banco Nación en la última rueda de la semana, mientras la información disponible se limita a registrar los precios de cierre y el estado de los indicadores sin precisiones sobre futuras medidas.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Respuestas rápidas

¿A cuánto cotiza el dólar en el cierre de la semana?

El dólar se vende a $1550, registrando su valor máximo del año según la cobertura.

¿Cuál es la situación del riesgo país?

El riesgo país continúa inquieto y sube a 717 puntos.

¿Qué entidades y medios informan sobre las cotizaciones?

Medios como Forbes Argentina, iProUP, TN, Página|12, Diario Río Negro, Mendoza Post y Tiempo de San Juan cubren las cotizaciones.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

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Dólar Economía Riesgo País Banco Nación Argentina

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