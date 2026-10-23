🔴 Dólar oficial hoy y dólar blue: a cuánto cotizan este viernes 23 de octubre

El valor del dólar oficial y del dólar blue centra la atención del cierre semanal en Argentina. Diversos medios económicos y generales como Forbes Argentina, iProUP, TN, Página|12, Diario Río Negro, Mendoza Post y Tiempo de San Juan han registrado las cotizaciones vigentes del billete, marcando un hito al ubicarse en $1550 para la venta en su punto más alto del año.

En paralelo a la cotización de las divisas, la cobertura informativa señala que el riesgo país continúa mostrando inestabilidad al subir hasta los 717 puntos, un indicador financiero que acompaña el movimiento de los mercados al finalizar la semana hábil. Los agentes económicos y los ciudadanos siguen de cerca estas fluctuaciones cambiarias y el comportamiento del Banco Nación en la última rueda de la semana, mientras la información disponible se limita a registrar los precios de cierre y el estado de los indicadores sin precisiones sobre futuras medidas.