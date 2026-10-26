Esta es la impresionante cifra que acumula el Powerball para el sorteo de esta noche

Un premio mayor de $687 millones se acumula para el sorteo de Powerball de esta noche, mientras la atención también se centra en un ganador de US$1.000.000 que acertó cinco números pero cuyo plazo para cobrar vence hoy lunes 26 de octubre a las 17. La cobertura de medios como El Comercio Perú, El Vocero de Puerto Rico, Infobae, Directorio Cubano, Univision y Primera Hora detalla tanto las cifras en juego como los resultados recientes.

Previamente, el sorteo del sábado 24 de octubre registró un premio mayor de $674 millones y dejó al menos 30 boletos ganadores con premios de un mínimo de $50.000, según los reportes difundidos. La expectativa se mantiene alta ante la nueva cifra que presenta el pozo acumulado para la jornada nocturna.

Los jugadores y participantes de la lotería están a la espera de los números ganadores y de conocer si el premio mayor encuentra un ganador o continúa acumulándose en las próximas horas.