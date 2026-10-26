Esta es la impresionante cifra que acumula el Powerball para el sorteo de esta noche
El premio mayor del Powerball asciende a $687 millones para el sorteo de esta noche.
- Clave informativa: Esta es la impresionante cifra que acumula el Powerball para el sorteo de esta noche
- Punto central: El premio mayor del Powerball asciende a $687 millones para el sorteo de esta noche.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 23 calculada a partir de 7 fuentes informativas y 7 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Cobertura (7)
- Acertó 5 números del Powerball y ganó US$1.000.000, pero no aparece: tiene tiempo hasta hoy lunes 26 de octubre a las 17 para cobrarlo Canal26 · hace 21 h
- Resultados Powerball hoy, lunes 26 de octubre de 2026: los números ganadores del pozo de $687 millones El Comercio Perú · hace 21 h
- Powerball sube a $687 millones para el sorteo de esta noche El Vocero de Puerto Rico · hace 21 h
- Resultados Lotería Powerball: números ganadores del sábado 24 de octubre de 2026 Infobae · hace 21 h
- Resultados de Powerball del 24 de octubre: 30 boletos ganan al menos $50.000 Directorio Cubano · hace 21 h
- Resultados de la lotería Powerball de hoy, 24 de octubre de 2026, con un premio mayor de $674 millones Univision · hace 21 h
- Esta es la impresionante cifra que acumula el Powerball para el sorteo de esta noche Primera Hora · hace 21 h
El resumen
Un premio mayor de $687 millones se acumula para el sorteo de Powerball de esta noche, mientras la atención también se centra en un ganador de US$1.000.000 que acertó cinco números pero cuyo plazo para cobrar vence hoy lunes 26 de octubre a las 17. La cobertura de medios como El Comercio Perú, El Vocero de Puerto Rico, Infobae, Directorio Cubano, Univision y Primera Hora detalla tanto las cifras en juego como los resultados recientes.
Previamente, el sorteo del sábado 24 de octubre registró un premio mayor de $674 millones y dejó al menos 30 boletos ganadores con premios de un mínimo de $50.000, según los reportes difundidos. La expectativa se mantiene alta ante la nueva cifra que presenta el pozo acumulado para la jornada nocturna.
Los jugadores y participantes de la lotería están a la espera de los números ganadores y de conocer si el premio mayor encuentra un ganador o continúa acumulándose en las próximas horas.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿De cuánto es el premio mayor del Powerball para el sorteo de esta noche?
El premio mayor asciende a $687 millones.
¿Hasta cuándo hay tiempo para cobrar el premio de US$1.000.000?
El plazo para cobrarlo vence hoy lunes 26 de octubre a las 17.
¿Qué sucedió en el sorteo del 24 de octubre?
El premio mayor fue de $674 millones y 30 boletos ganaron al menos $50.000.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.
Temas
Tendencias relacionadas
Cae premio de $150 mil del Powerball en Las Piedras
Un premio de 150,000 dólares del Powerball cae en Las Piedras, mientras otro boleto deja 50,000 dólares en Camuy.
Estados Unidos se impone sobre España para avanzar a la final del Mundial contra Francia
EEUU supera a España y asegura su pase a la final del Mundial femenino de baloncesto, desatando euforia y dudas antes del duelo con Francia.
"Estamos en un estado de duelo constante": la desgarradora confesión de la mujer de Bruce Willis
Emma Heming Willis confiesa que vive en un duelo permanente mientras su esposo Bruce Willis, a sus 71 años, sigue “muy presente” pese a la demencia.
Nicaragüenses entre los migrantes que fueron deportados por ICE a ocho países de África
Más de 100 inmigrantes deportados a ocho naciones africanas bajo la administración Trump, con nicaragüenses entre los más afectados
Boleto vendido en Puerto Rico gana $100,000 en el Powerball
Un boleto vendido en Puerto Rico desata una ola de premios secundarios, con reportes que van desde $50,000 hasta $100,000.
El jefe del Ejército de Pakistán viaja a Teherán para mediar entre Irán y EEUU
El jefe del Ejército de Pakistán viaja a Teherán en una misión diplomática para mediar entre Irán y Estados Unidos.