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Esta es la impresionante cifra que acumula el Powerball para el sorteo de esta noche

El premio mayor del Powerball asciende a $687 millones para el sorteo de esta noche.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Economia · En aumento
  • Clave informativa: Esta es la impresionante cifra que acumula el Powerball para el sorteo de esta noche
  • Punto central: El premio mayor del Powerball asciende a $687 millones para el sorteo de esta noche.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 23 calculada a partir de 7 fuentes informativas y 7 artículos verificados.
  • Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
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Cobertura (7)

El resumen

Un premio mayor de $687 millones se acumula para el sorteo de Powerball de esta noche, mientras la atención también se centra en un ganador de US$1.000.000 que acertó cinco números pero cuyo plazo para cobrar vence hoy lunes 26 de octubre a las 17. La cobertura de medios como El Comercio Perú, El Vocero de Puerto Rico, Infobae, Directorio Cubano, Univision y Primera Hora detalla tanto las cifras en juego como los resultados recientes.

Previamente, el sorteo del sábado 24 de octubre registró un premio mayor de $674 millones y dejó al menos 30 boletos ganadores con premios de un mínimo de $50.000, según los reportes difundidos. La expectativa se mantiene alta ante la nueva cifra que presenta el pozo acumulado para la jornada nocturna.

Los jugadores y participantes de la lotería están a la espera de los números ganadores y de conocer si el premio mayor encuentra un ganador o continúa acumulándose en las próximas horas.

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Respuestas rápidas

¿De cuánto es el premio mayor del Powerball para el sorteo de esta noche?

El premio mayor asciende a $687 millones.

¿Hasta cuándo hay tiempo para cobrar el premio de US$1.000.000?

El plazo para cobrarlo vence hoy lunes 26 de octubre a las 17.

¿Qué sucedió en el sorteo del 24 de octubre?

El premio mayor fue de $674 millones y 30 boletos ganaron al menos $50.000.

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