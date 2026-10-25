Galería: Así quedaron los autos arrastrados hacia el Bravo

La cobertura registra múltiples incidentes donde la corriente de lluvia arrastró vehículos y dejó a personas atrapadas, incluyendo a la familia Débora en el Arroyo de las Víboras y a un residente rescatado en el río en el Cigarro. Diversos medios como El Sol de México, El Diario, Netnoticias.mx, Puente Libre, radiza.com.mx y Norte de Ciudad Juárez documentan cómo los automóviles terminaron consumidos por el agua y desplazados hacia el bordo del Río Bravo y la zona de la Fronteriza Baja.

Los reportes detallan testimonios sobre sobrevivientes y rescates en el norte de Ciudad Juárez, señalando que la fuerza del agua afectó tanto a camionetas como a vehículos sedán. Las galerías fotográficas y videos publicados muestran el estado final en el que quedaron las unidades vehiculares tras la contingencia pluvial.

La información disponible no especifica cifras totales de vehículos afectados ni detalla el alcance de los daños materiales en la región. Tampoco se detalla si existen más personas desaparecidas o lesionadas tras el paso de la corriente por los diferentes puntos afectados.