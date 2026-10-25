Galería: Así quedaron los autos arrastrados hacia el Bravo
Vehículos arrastrados y familias atrapadas tras la corriente de lluvia desatada en Ciudad Juárez hacia el Río Bravo.
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- Punto central: Vehículos arrastrados y familias atrapadas tras la corriente de lluvia desatada en Ciudad Juárez hacia el Río Bravo.
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El resumen
La cobertura registra múltiples incidentes donde la corriente de lluvia arrastró vehículos y dejó a personas atrapadas, incluyendo a la familia Débora en el Arroyo de las Víboras y a un residente rescatado en el río en el Cigarro. Diversos medios como El Sol de México, El Diario, Netnoticias.mx, Puente Libre, radiza.com.mx y Norte de Ciudad Juárez documentan cómo los automóviles terminaron consumidos por el agua y desplazados hacia el bordo del Río Bravo y la zona de la Fronteriza Baja.
Los reportes detallan testimonios sobre sobrevivientes y rescates en el norte de Ciudad Juárez, señalando que la fuerza del agua afectó tanto a camionetas como a vehículos sedán. Las galerías fotográficas y videos publicados muestran el estado final en el que quedaron las unidades vehiculares tras la contingencia pluvial.
La información disponible no especifica cifras totales de vehículos afectados ni detalla el alcance de los daños materiales en la región. Tampoco se detalla si existen más personas desaparecidas o lesionadas tras el paso de la corriente por los diferentes puntos afectados.
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Cobertura (7)
- Así fue como la familia Débora sobrevivió a la furia del Arroyo de las Víboras Norte de Ciudad Juárez · hace 4 h
- Rescatan a juarense arrastrado por el río en el Cigarro Netnoticias.mx · hace 4 h
- “Un ángel nos salvó la vida”: familia relata cómo la corriente los arrastró al bordo del Río Bravo El Sol de México · hace 4 h
- Corriente de lluvia arrastra vehículo radiza.com.mx · hace 4 h
- Corriente arrastra vehículos en la Fronteriza Baja🎦 Puente Libre · hace 4 h
- Video: Camioneta y sedán terminan consumidos por corriente El Diario · hace 4 h
- Galería: Así quedaron los autos arrastrados hacia el Bravo El Diario · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Qué zonas se vieron afectadas por las corrientes?
La cobertura menciona el Norte de Ciudad Juárez, el Arroyo de las Víboras, la zona del Cigarro, el bordo del Río Bravo y la Fronteriza Baja.
¿Qué rescates se registraron según los reportes?
Se documentó el rescate de la familia Débora y de un habitante de Ciudad Juárez que fue arrastrado por el río en el Cigarro.
¿Qué muestran las galerías y videos publicados?
Muestran cómo quedaron los automóviles y camionetas de tipo sedán tras ser arrastrados y consumidos por la corriente.
Velocidad
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