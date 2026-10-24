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Bryant Myers fue arrestado en Florida tras una persecución policiaca

El rapero Bryant Myers fue arrestado en Florida tras una persecución policial que involucró cuatro cargos.

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Respuestas rápidas

¿Quién fue arrestado en Florida?

El rapero y reggaetonero Bryant Myers fue arrestado en Florida.

¿Cuáles son los cargos que enfrenta?

Enfrenta cuatro cargos, entre los cuales se incluye un delito grave de evasión y fuga de un oficial de la ley.

¿Dónde ocurrió la persecución?

La persecución policiaca ocurrió en el condado de DeSoto, Florida, donde según la cobertura se conducía a 113 mph.

El resumen

Cuatro cargos enfrenta el reconocido reggaetonero Bryant Myers tras ser arrestado en Florida, según la cobertura de medios como NTN24, Telemundo Puerto Rico, Primera Hora, Metro Puerto Rico, Gulf Coast News and Weather y El Nuevo Día. La detención se produjo después de una persecución policiaca en el condado de DeSoto, donde las autoridades locales difundieron el video del procedimiento y señalaron que el artista conducía a 113 mph.

Los reportes detallan que entre las imputaciones se incluye un delito grave por evasión y fuga de un oficial de la ley. La difusión del material audiovisual por parte de las autoridades de Florida ha amplificado la atención mediática sobre la situación legal del intérprete en la región.

La cobertura actual no especifica la fecha exacta de su próxima comparecencia ante las autoridades judiciales ni los detalles sobre posibles fianzas, por lo que el seguimiento de los registros oficiales determinará las próximas etapas del proceso legal contra el rapero.

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Bryant Myers Florida DeSoto County Reggaeton Arresto

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