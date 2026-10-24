Bryant Myers fue arrestado en Florida tras una persecución policiaca

Cuatro cargos enfrenta el reconocido reggaetonero Bryant Myers tras ser arrestado en Florida, según la cobertura de medios como NTN24, Telemundo Puerto Rico, Primera Hora, Metro Puerto Rico, Gulf Coast News and Weather y El Nuevo Día. La detención se produjo después de una persecución policiaca en el condado de DeSoto, donde las autoridades locales difundieron el video del procedimiento y señalaron que el artista conducía a 113 mph.

Los reportes detallan que entre las imputaciones se incluye un delito grave por evasión y fuga de un oficial de la ley. La difusión del material audiovisual por parte de las autoridades de Florida ha amplificado la atención mediática sobre la situación legal del intérprete en la región.

La cobertura actual no especifica la fecha exacta de su próxima comparecencia ante las autoridades judiciales ni los detalles sobre posibles fianzas, por lo que el seguimiento de los registros oficiales determinará las próximas etapas del proceso legal contra el rapero.