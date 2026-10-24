Celia Cruz tendrá su "Plaza Azúcar" en Miami: el tributo a la Reina de la Salsa en la Calle Ocho de la Pequeña Habana
Miami rendirá homenaje a Celia Cruz con la construcción de un parque y la plaza Plaza Azúcar en la Calle Ocho.
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Respuestas rápidas
¿Dónde estará ubicada la Plaza Azúcar?
Estará ubicada en la Calle Ocho de la Pequeña Habana, en Miami.
¿Qué medios informaron sobre el tributo a Celia Cruz?
Medios como Infobae y Cubanet informaron sobre la construcción del parque y la plaza.
¿Se conocen las fechas de inauguración del parque?
La cobertura no detalla los plazos exactos para la apertura del espacio.
El resumen
Miami construirá un parque en honor a Celia Cruz que incluirá una plaza llamada «Azúcar», situada en la Calle Ocho de la Pequeña Habana, según la cobertura de medios como Infobae y Cubanet. El proyecto rinde tributo a la recordada Reina de la Salsa en un punto emblemático de la ciudad.
La iniciativa ha motivado publicaciones que recuerdan tanto la trayectoria musical de la artista como la historia detrás de su icónica expresión «¡Azúcar!», de acuerdo con reportes de El Informador y Debate. Entre los contenidos difundidos figuran selecciones de canciones para conmemorar su legado artístico.
La cobertura actual se centra en el anuncio de la obra y en repasos biográficos sobre la cantante, sin que los reportes detallen por el momento los plazos exactos para la inauguración del espacio público.
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Cobertura (5)
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