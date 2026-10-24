Margarita Rosa de Francisco habló del Gobierno de Abelardo De La Espriella y dijo lo que hará: “Me va a parecer”

El foco mediático sobre la actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco se intensificó tras declaraciones en las que cuestionó al periodista Gustavo Gómez y abordó un posible Gobierno de Abelardo De La Espriella, señalando lo que haría ante dicho escenario. Simultáneamente, la cobertura de Publimetro Colombia registró que la actriz admitió haber dicho disparates al defender al expresidente Gustavo Petro y expresó arrepentimiento por su activismo político.

En la secuencia de reacciones, la esfera pública amplificó un cruce de señalamientos protagonizado por Patricia Grisales, quien arremetió contra de Francisco a raíz de un mensaje dirigido a Amparo Grisales. En este intercambio, medios como Infobae y publicaciones en Facebook destacaron discusiones sobre los estudios de la actriz y la trayectoria de su hermana sin apoyos partidarios.

Actualmente, las discusiones en torno a Margarita Rosa de Francisco se mantienen vigentes en la agenda pública de entretenimiento y política debido al acumulado de sus recientes pronunciamientos sobre figuras nacionales, su pasado activismo y las respuestas directas de otras personalidades del medio artístico.