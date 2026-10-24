Margarita Rosa de Francisco habló del Gobierno de Abelardo De La Espriella y dijo lo que hará: “Me va a parecer”
Margarita Rosa de Francisco genera debate en medios por declaraciones políticas y cruces de opiniones.
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El resumen
El foco mediático sobre la actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco se intensificó tras declaraciones en las que cuestionó al periodista Gustavo Gómez y abordó un posible Gobierno de Abelardo De La Espriella, señalando lo que haría ante dicho escenario. Simultáneamente, la cobertura de Publimetro Colombia registró que la actriz admitió haber dicho disparates al defender al expresidente Gustavo Petro y expresó arrepentimiento por su activismo político.
En la secuencia de reacciones, la esfera pública amplificó un cruce de señalamientos protagonizado por Patricia Grisales, quien arremetió contra de Francisco a raíz de un mensaje dirigido a Amparo Grisales. En este intercambio, medios como Infobae y publicaciones en Facebook destacaron discusiones sobre los estudios de la actriz y la trayectoria de su hermana sin apoyos partidarios.
Actualmente, las discusiones en torno a Margarita Rosa de Francisco se mantienen vigentes en la agenda pública de entretenimiento y política debido al acumulado de sus recientes pronunciamientos sobre figuras nacionales, su pasado activismo y las respuestas directas de otras personalidades del medio artístico.
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Respuestas rápidas
¿Qué dijo Margarita Rosa de Francisco sobre Abelardo De La Espriella?
La cobertura señala que habló de un eventual Gobierno de Abelardo De La Espriella y expresó lo que hará al respecto.
¿Quiénes participaron en las reacciones recientes?
Los reportes involucran al periodista Gustavo Gómez, a Patricia Grisales y referencias a Amparo Grisales.
¿Qué admitió la actriz sobre su activismo?
Publimetro Colombia indicó que admitió haber dicho disparates al defender al presidente Petro y mostró arrepentimiento por su activismo.
Cobertura (5)
- La actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco cuestionó al periodista Gustavo Gómez po HSB Noticias · hace 3 h
- Margarita Rosa admitió decir “disparates” al defender a Petro y sorprendió con arrepentimiento por su activismo Publimetro Colombia · hace 3 h
- La exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ habló de los estudios de la actriz y aseguró que su hermana construyó su carrera sin apoyos políticos Facebook · hace 3 h
- Patricia Grisales arremetió contra Margarita Rosa de Francisco por mensaje contra Amparo Grisales: “Sin lagartear ni militar en ningún partido” Infobae · hace 3 h
- Margarita Rosa de Francisco habló del Gobierno de Abelardo De La Espriella y dijo lo que hará: “Me va a parecer” Revista Semana · hace 3 h
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