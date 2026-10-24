Flamengo se niega a ser eliminado y demandó partido contra Estudiantes

El club brasileño Flamengo presentó un reclamo ante la Conmebol contra Estudiantes por la inclusión del jugador Marcos Rojo, buscando avanzar a la final de la Copa Libertadores en los escritorios tras la serie disputada. La cobertura de medios como Mediotiempo, Del Sur Diario, Clarín, TyC Sports y Futbolred detalla que la demanda se centra en un posible problema de alineación, sumando un nuevo capítulo al enfrentamiento deportivo y mencionando la existencia de antecedentes previos que alimentan las expectativas del equipo demandante.

La decisión ahora recae sobre las autoridades correspondientes de la Conmebol, quienes deberán evaluar el reclamo presentado por Flamengo en relación con Estudiantes para definir el estatus de la clasificación a la final.