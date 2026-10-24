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Flamengo se niega a ser eliminado y demandó partido contra Estudiantes

Flamengo presentó un reclamo formal ante la Conmebol para buscar su pase a la final de la Copa Libertadores.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
  • Clave informativa: Flamengo se niega a ser eliminado y demandó partido contra Estudiantes
  • Punto central: Flamengo presentó un reclamo formal ante la Conmebol para buscar su pase a la final de la Copa Libertadores.
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El resumen

El club brasileño Flamengo presentó un reclamo ante la Conmebol contra Estudiantes por la inclusión del jugador Marcos Rojo, buscando avanzar a la final de la Copa Libertadores en los escritorios tras la serie disputada. La cobertura de medios como Mediotiempo, Del Sur Diario, Clarín, TyC Sports y Futbolred detalla que la demanda se centra en un posible problema de alineación, sumando un nuevo capítulo al enfrentamiento deportivo y mencionando la existencia de antecedentes previos que alimentan las expectativas del equipo demandante.

La decisión ahora recae sobre las autoridades correspondientes de la Conmebol, quienes deberán evaluar el reclamo presentado por Flamengo en relación con Estudiantes para definir el estatus de la clasificación a la final.

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Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇧🇷 Portugues14.7 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 24 oct, 17:09 UTC
🇧🇷 Portugues 24 oct, 02:27 UTC · ESPN Brasil

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué reclama Flamengo ante la Conmebol?

Flamengo presentó un reclamo formal en contra de Estudiantes por la inclusión de Marcos Rojo, buscando obtener el pase a la final.

¿Qué medios informan sobre la demanda?

La cobertura incluye a Mediotiempo, Del Sur Diario, Clarín, TyC Sports y Futbolred.

¿Qué se espera tras el reclamo?

La resolución del caso queda en manos de la Conmebol tras la presentación de la demanda por parte del club brasileño.

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