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¿Cómo le fue a Checo en la segunda sesión del GP de EEUU?

Checo Pérez quedó eliminado en la Q1 y largará en la posición 21 en el Gran Premio de Estados Unidos tras complicaciones con el auto de Cadillac.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En aumento
  • Clave informativa: ¿Cómo le fue a Checo en la segunda sesión del GP de EEUU?
  • Punto central: Checo Pérez quedó eliminado en la Q1 y largará en la posición 21 en el Gran Premio de Estados Unidos tras complicaciones con el auto de Cadillac.
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  • Pronóstico del radar: Se prevé que la historia mantenga alta atención durante las próximas 24 horas.
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El resumen

El Gran Premio de Estados Unidos en Austin ha estado marcado por dificultades técnicas y deportivas para el piloto mexicano Checo Pérez, quien reconoció complicaciones con el monoplaza de Cadillac y advirtió que el fin de semana será aún más duro, señalando su frustración con el estado actual de la Fórmula 1. La jornada en el circuito COTA incluyó su ausencia en la primera práctica libre, donde Cadillac entregó su auto a Colton Herta, además de la revelación de un nuevo casco especial al estilo tejano.

Posteriormente, los resultados de la clasificación confirmaron que Pérez y Cadillac terminaron en los últimos lugares, quedando fuera en la Q1 tras quedar en el puesto 21, mientras que Antonelli se llevó la pole. Diversos medios especializados y deportivos, entre ellos Excélsior, Reforma, AS México, Mediotiempo, MARCA, Infobae, Motorsport.com, Estadio Deportes, ESPN Deportes, ABC Noticias, TUDN y Sports Illustrated, han documentado cada una de las sesiones, destacando tanto el rendimiento del mexicano como los tiempos generales donde Charles Leclerc dominó los ensayos y otros pilotos sufrieron penalizaciones o complicaciones por límites de pista.

Las coberturas también recogen declaraciones donde el propio Pérez admitió que no espera nada grandioso en Austin y anticipa mayores dificultades, reflejando un panorama complejo para el equipo Cadillac en esta etapa del campeonato en territorio americano. La información disponible hasta el momento no detalla posibles modificaciones adicionales en la parrilla ni los ajustes que la escudería intentará realizar de cara a la carrera principal, por lo que el desarrollo posterior dependerá del desempeño en pista durante las siguientes sesiones del fin de semana.

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Cobertura (23)

Respuestas rápidas

¿En qué posición saldrá Checo Pérez en el GP de Estados Unidos?

Salldrá en la posición 21 tras quedar fuera en la Q1.

¿Quién ocupó el auto de Checo Pérez durante la primera práctica?

Colton Herta condujo el auto en la Práctica 1.

¿Qué piloto se quedó con la pole position en la clasificación?

Antonelli obtuvo la pole position.

Velocidad

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