Franco Colapinto, condenado a largar en el fondo, quedó 15° en los primeros ensayos del GP de Austin

Franco Colapinto se encuentra ante un panorama cuesta arriba en el Gran Premio de Estados Unidos tras confirmarse que deberá largar en el fondo de la grilla de partida, según detallan medios como La Nación, France 24 y Clarín. La sanción complica las aspiraciones del piloto, quien además experimentó dificultades con el balance y los baches de su monoplaza durante las prácticas libres, expresando su preocupación de que el fin de semana será difícil. En los primeros ensayos en el circuito de Austin, el piloto cerró en la decimoquinta posición.

La cobertura de la jornada incluye el seguimiento en vivo de las sesiones y los horarios de transmisión en la región a través de diversas plataformas y medios especializados como ESPN Deportes, El Tiempo y Olé. Los reportes señalan tanto las complicaciones técnicas con el Alpine como la existencia de una fuerte penalización que también afecta a Bortoleto. La atención se centra ahora en las siguientes sesiones del fin de semana de la Fórmula 1.

Las coberturas informativas continúan actualizando el minuto a minuto de la actividad en pista, mientras se aguarda por el desarrollo de la clasificación y las decisiones de los equipos frente a los problemas mecánicos y de configuración reportados.