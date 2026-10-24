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Franco Colapinto, condenado a largar en el fondo, quedó 15° en los primeros ensayos del GP de Austin

Franco Colapinto enfrenta un inicio adverso en el Gran Premio de Austin con una penalización y problemas en el Alpine.

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  • Clave informativa: Franco Colapinto, condenado a largar en el fondo, quedó 15° en los primeros ensayos del GP de Austin
  • Punto central: Franco Colapinto enfrenta un inicio adverso en el Gran Premio de Austin con una penalización y problemas en el Alpine.
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El resumen

Franco Colapinto se encuentra ante un panorama cuesta arriba en el Gran Premio de Estados Unidos tras confirmarse que deberá largar en el fondo de la grilla de partida, según detallan medios como La Nación, France 24 y Clarín. La sanción complica las aspiraciones del piloto, quien además experimentó dificultades con el balance y los baches de su monoplaza durante las prácticas libres, expresando su preocupación de que el fin de semana será difícil. En los primeros ensayos en el circuito de Austin, el piloto cerró en la decimoquinta posición.

La cobertura de la jornada incluye el seguimiento en vivo de las sesiones y los horarios de transmisión en la región a través de diversas plataformas y medios especializados como ESPN Deportes, El Tiempo y Olé. Los reportes señalan tanto las complicaciones técnicas con el Alpine como la existencia de una fuerte penalización que también afecta a Bortoleto. La atención se centra ahora en las siguientes sesiones del fin de semana de la Fórmula 1.

Las coberturas informativas continúan actualizando el minuto a minuto de la actividad en pista, mientras se aguarda por el desarrollo de la clasificación y las decisiones de los equipos frente a los problemas mecánicos y de configuración reportados.

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Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Qué posición ocupó Franco Colapinto en los primeros ensayos del GP de Austin?

Quedó en la décima quinta (15°) posición.

¿Qué problemas reportó Franco Colapinto con su vehículo?

Sufrió con los baches y reportó complicaciones con el balance del Alpine.

¿Qué sanción recae sobre Franco Colapinto para la carrera?

Está condenado a largar en el fondo de la grilla debido a una fuerte penalización.

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