Jude Bellingham es coronado como el futbolista más sexy del planeta
Jude Bellingham ha sido coronado como el futbolista más sexy del planeta por la revista People.
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El resumen
La cobertura de medios como marca usa, Ecuavisa, Metro Ecuador, FM Mundo y eltelegrafo.com.ec detalla este nombramiento que posiciona al deportista en el centro de las tendencias globales de la cultura pop y el fútbol. Los aficionados y seguidores de las competiciones internacionales de fútbol siguen de cerca el impacto que este reconocimiento de la revista People tendrá en la imagen pública de Bellingham de cara al Mundial 2026.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 1 h.
Cobertura (5)
- ¿Por qué motivo la revista People escogió a Bellingham como el jugador más sexy del Mundial 2026? eltelegrafo.com.ec · hace 5 h
- Jude Bellingham es elegido el jugador más sexy del Mundial por la revista People Ecuavisa · hace 5 h
- Por qué Bellingham y no Haaland, People escogió al hombre más guapo del Mundial 2026 Metro Ecuador · hace 5 h
- Jude Bellingham es el jugador más sexy del Mundial 2026, según la revista People FM Mundo · hace 5 h
- Jude Bellingham es coronado como el futbolista más sexy del planeta marca usa · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Quién eligió a Jude Bellingham como el más sexy?
La revista People seleccionó al futbolista.
¿Qué evento deportivo se menciona en la elección?
La cobertura hace referencia al Mundial 2026.
¿Qué otro jugador es mencionado en los reportes?
Haaland es mencionado en las comparaciones de la cobertura.
Velocidad
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