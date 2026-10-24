TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
▲ En su punto Deportes

Jude Bellingham es coronado como el futbolista más sexy del planeta

Jude Bellingham ha sido coronado como el futbolista más sexy del planeta por la revista People.

5fuentes
5artículos
14velocidad
+0%desde la primera detección
hace 1 hprimera detección
Texto:
⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
  • Clave informativa: Jude Bellingham es coronado como el futbolista más sexy del planeta
  • Punto central: Jude Bellingham ha sido coronado como el futbolista más sexy del planeta por la revista People.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
Índice de Velocidad: 14 pts Monitoreado a través de 5 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.
Abrir Radar en Directo →

El resumen

La cobertura de medios como marca usa, Ecuavisa, Metro Ecuador, FM Mundo y eltelegrafo.com.ec detalla este nombramiento que posiciona al deportista en el centro de las tendencias globales de la cultura pop y el fútbol. Los aficionados y seguidores de las competiciones internacionales de fútbol siguen de cerca el impacto que este reconocimiento de la revista People tendrá en la imagen pública de Bellingham de cara al Mundial 2026.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 1 h.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Quién eligió a Jude Bellingham como el más sexy?

La revista People seleccionó al futbolista.

¿Qué evento deportivo se menciona en la elección?

La cobertura hace referencia al Mundial 2026.

¿Qué otro jugador es mencionado en los reportes?

Haaland es mencionado en las comparaciones de la cobertura.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

📊 PULSO DE LA TENDENCIA

¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?

Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.

Haz clic en cualquier opción para registrar tu evaluación. 810+ respuestas verificadas

Temas

Jude Bellingham People Mundial 2026 Fútbol Deportes

Tendencias relacionadas

\n \n \n \n \n \n \n