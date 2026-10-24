Jude Bellingham es coronado como el futbolista más sexy del planeta

La cobertura de medios como marca usa, Ecuavisa, Metro Ecuador, FM Mundo y eltelegrafo.com.ec detalla este nombramiento que posiciona al deportista en el centro de las tendencias globales de la cultura pop y el fútbol. Los aficionados y seguidores de las competiciones internacionales de fútbol siguen de cerca el impacto que este reconocimiento de la revista People tendrá en la imagen pública de Bellingham de cara al Mundial 2026.