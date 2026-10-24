¿Por qué Javier Aguirre presumió a Gil Mora en Valencia?

17 años tenía el chico con el que Javier Aguirre disputó un Mundial, un dato que el estratega recordó en España para responder a los señalamientos sobre su gestión de los jóvenes talentos. La cobertura de medios como Reforma, Superdeporte, Récord, Diario AS, Mundo Deportivo, HSB Noticias, Castellón Plaza, El Desmarque, MARCA y ESPN Deportes detalla que el timonel zanjó las polémicas al asegurar que tiene cero problemas con los canteranos del Valencia CF.

El equipo valenciano se prepara para disputar un derbi liguera en Mestalla ante el Villarreal, un encuentro que marca la actualidad deportiva inmediata del club. La convocatoria para este enfrentamiento ya fue anunciada por el cuerpo técnico y la cobertura de la previa detalla los horarios y opciones de transmisión televisiva y online para seguir las acciones del partido en LaLiga EA Sports.