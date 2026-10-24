Al menos siete personas mueren en un tiroteo sin precedentes en una iglesia de Jordania

Un tiroteo sin precedentes en una iglesia de Jordania ha dejado un saldo de al menos siete personas fallecidas y decenas de heridos, según informan diversos medios internacionales. Los reportes señalan cifras variables de lesionados que oscilan entre 34 y 40 personas afectadas por el ataque registrado en el territorio jordano.

Tras los hechos, la cobertura destaca la condena del jefe de la ONU, quien calificó el suceso como un ataque terrorista, mientras que seis países árabes han expresado su solidaridad y condena ante lo ocurrido. Medios como Los Angeles Times, The Morning Call, San Antonio Express-News, Chicago Tribune, Prensa Latina, CNN en Español y 新华网 han dado seguimiento al incidente dentro del contexto de Oriente Medio.

Las futuras actualizaciones dependerán de los informes oficiales sobre la evolución de los heridos y las investigaciones subsiguientes en torno a los responsables del ataque a la iglesia.