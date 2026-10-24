Al menos siete personas mueren en un tiroteo sin precedentes en una iglesia de Jordania
Un tiroteo sin precedentes en una iglesia de Jordania deja un saldo mortal y múltiples heridos.
- Clave informativa: Al menos siete personas mueren en un tiroteo sin precedentes en una iglesia de Jordania
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El resumen
Un tiroteo sin precedentes en una iglesia de Jordania ha dejado un saldo de al menos siete personas fallecidas y decenas de heridos, según informan diversos medios internacionales. Los reportes señalan cifras variables de lesionados que oscilan entre 34 y 40 personas afectadas por el ataque registrado en el territorio jordano.
Tras los hechos, la cobertura destaca la condena del jefe de la ONU, quien calificó el suceso como un ataque terrorista, mientras que seis países árabes han expresado su solidaridad y condena ante lo ocurrido. Medios como Los Angeles Times, The Morning Call, San Antonio Express-News, Chicago Tribune, Prensa Latina, CNN en Español y 新华网 han dado seguimiento al incidente dentro del contexto de Oriente Medio.
Las futuras actualizaciones dependerán de los informes oficiales sobre la evolución de los heridos y las investigaciones subsiguientes en torno a los responsables del ataque a la iglesia.
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Cobertura (8)
- (Multimedia) Jefe de ONU condena ataque terrorista en Jordania 新华网 · hace 4 h
- Siete muertos tras ataque en iglesia de Jordania y otras noticias en Oriente Medio Los Angeles Times · hace 4 h
- Siete muertos tras ataque en iglesia de Jordania y otras noticias en Oriente Medio The Morning Call · hace 4 h
- Siete muertos, 40 heridos en ataque a iglesia en Jordania San Antonio Express-News · hace 4 h
- Seis países árabes condenan ataque en Jordania y expresan solidaridad Prensa Latina · hace 4 h
- Siete muertos, 34 heridos en ataque a iglesia en Jordania The Morning Call · hace 4 h
- Siete muertos, 40 heridos en ataque a iglesia en Jordania Chicago Tribune · hace 4 h
- Al menos siete personas mueren en un tiroteo sin precedentes en una iglesia de Jordania CNN en Español · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Cuántas personas murieron en el ataque?
La cobertura señala que al menos siete personas fallecieron en el tiroteo.
¿Qué autoridades internacionales se han pronunciado?
El jefe de la ONU condenó el ataque como un acto terrorista, y seis países árabes expresaron su condena y solidaridad.
¿Dónde ocurrió el incidente?
Los hechos ocurrieron en una iglesia en Jordania.
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