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Pedri: "Preparo el Clásico como cualquier otro partido"

El centrocampista Pedri asegura que prepara el Clásico contra el Real Madrid como cualquier otro encuentro tras la derrota ante el PSG.

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  • Clave informativa: Pedri: "Preparo el Clásico como cualquier otro partido"
  • Punto central: El centrocampista Pedri asegura que prepara el Clásico contra el Real Madrid como cualquier otro encuentro tras la derrota ante el PSG.
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El resumen

El FC Barcelona afronta su penúltimo entrenamiento previo al partido contra el Real Madrid tras una dolorosa derrota frente al París Saint-Germain y un tropiezo en París que ha motivado declaraciones públicas de figuras como Josep Pedrerol recordando una racha de doce años sin ganar. Varios jugadores del conjunto azulgrana han decidido saltarse el día de descanso concedido por el cuerpo técnico para trabajar en su puesta a punto con el objetivo de llegar en óptimas condiciones físicas al enfrentamiento dominical, mientras que Pedri califica el próximo duelo como la mayor motivación posible para el equipo.

Los aficionados y seguidores de ambos clubes esperan el desarrollo del Clásico este domingo, un encuentro para el cual el Barcelona afina su preparación en los entrenamientos y sobre el cual la cobertura mediática sigue de cerca la evolución y las reacciones internas de la plantilla.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Cómo prepara Pedri el próximo partido contra el Real Madrid?

El jugador afirma que prepara el encuentro como cualquier otro partido y lo considera la mayor motivación tras la derrota ante el PSG.

¿Qué medida tomaron algunos jugadores del Barcelona tras el tropiezo en París?

Varios futbolistas decidieron saltarse el descanso programado por el cuerpo técnico para entrenar de cara al Clásico.

¿Cuándo se disputa el partido analizado en los medios?

La cobertura señala que el encuentro está programado para el domingo.

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