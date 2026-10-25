Ariadna Gutiérrez se casó con reconocido empresario: filtran las primeras imágenes de la boda en Cartagena

Medios como El País, El Tiempo, El Espectador y Yahoo en Español Vida y Estilo detallan los preparativos, los detalles exclusivos y la identidad del prometido de la reconocida figura pública. La cobertura actual se centra en la revelación de las primeras imágenes del evento y los pormenores de la celebración en territorio cartagenero.

Las publicaciones previas señalaban los preparativos de la ceremonia, mientras que los reportes recientes confirman la realización del matrimonio. La información disponible no especifica mayores detalles sobre los invitados ni la agenda posterior de la pareja.