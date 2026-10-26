El refugio de Risto Mejide en Cataluña: una exclusiva casa en el Pirineo catalán con biblioteca de dos plantas y piscina infinita
La cobertura mediática detalla los nuevos refugios y propiedades de Risto Mejide en Madrid y en el Pirineo catalán.
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El resumen
Medios como ABC, Decoesfera, Vanitatis, Lecturas y El Món informan sobre los detalles del patrimonio inmobiliario de Risto Mejide, destacando una exclusiva casa en el Pirineo catalán equipada con una biblioteca de dos plantas y una piscina infinita, además de otra residencia personal en Madrid. La adquisición de estas viviendas responde, según las declaraciones recogidas en la cobertura, a su situación como padre separado con dos hijos que comparten semanas alternas con él, lo que ha motivado la creación de espacios adaptados como su nueva casa madrileña.
La cobertura no especifica el valor exacto de las transacciones ni la fecha completa de adquisición de los inmuebles, manteniendo detalles limitados sobre el patrimonio total del personaje público.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 2 h.
Respuestas rápidas
¿Qué características tiene el refugio de Risto Mejide en Cataluña?
La cobertura detalla que se trata de una exclusiva casa en el Pirineo catalán que cuenta con una biblioteca de dos plantas y una piscina infinita.
¿Qué se sabe de su propiedad en Madrid?
Los medios señalan que es su refugio más personal, dividido en dos zonas entre libros y una pieza estrella, concebido tras su situación como padre separado.
¿Qué medios cubren estas propiedades?
La información es recogida por publicaciones como ABC, Decoesfera, Vanitatis, Lecturas y El Món.
Cobertura (5)
- Entramos en el refugio de Risto Mejide: una exclusiva casa en el Pirineo catalán con una biblioteca infinita y una piscina espectacular Decoesfera · hace 8 h
- La casa de Risto Mejide en Madrid, su refugio más personal: dos zonas, entre libros y la pieza estrella Vanitatis · hace 8 h
- Risto Mejide: “Acabo de hacerme una casa en Madrid. Soy padre separado y tengo dos hijos que cada dos semanas vienen y pasan una semana conmigo" Lecturas · hace 8 h
- Risto Mejide compra otra casa: todos los detalles de su patrimonio El Món · hace 8 h
- El refugio de Risto Mejide en Cataluña: una exclusiva casa en el Pirineo catalán con biblioteca de dos plantas y piscina infinita ABC · hace 8 h
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