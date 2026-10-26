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El refugio de Risto Mejide en Cataluña: una exclusiva casa en el Pirineo catalán con biblioteca de dos plantas y piscina infinita

La cobertura mediática detalla los nuevos refugios y propiedades de Risto Mejide en Madrid y en el Pirineo catalán.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Entretenimiento · Enfriándose
  • Clave informativa: El refugio de Risto Mejide en Cataluña: una exclusiva casa en el Pirineo catalán con biblioteca de dos plantas y piscina infinita
  • Punto central: La cobertura mediática detalla los nuevos refugios y propiedades de Risto Mejide en Madrid y en el Pirineo catalán.
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El resumen

Medios como ABC, Decoesfera, Vanitatis, Lecturas y El Món informan sobre los detalles del patrimonio inmobiliario de Risto Mejide, destacando una exclusiva casa en el Pirineo catalán equipada con una biblioteca de dos plantas y una piscina infinita, además de otra residencia personal en Madrid. La adquisición de estas viviendas responde, según las declaraciones recogidas en la cobertura, a su situación como padre separado con dos hijos que comparten semanas alternas con él, lo que ha motivado la creación de espacios adaptados como su nueva casa madrileña.

La cobertura no especifica el valor exacto de las transacciones ni la fecha completa de adquisición de los inmuebles, manteniendo detalles limitados sobre el patrimonio total del personaje público.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 2 h.

Respuestas rápidas

¿Qué características tiene el refugio de Risto Mejide en Cataluña?

La cobertura detalla que se trata de una exclusiva casa en el Pirineo catalán que cuenta con una biblioteca de dos plantas y una piscina infinita.

¿Qué se sabe de su propiedad en Madrid?

Los medios señalan que es su refugio más personal, dividido en dos zonas entre libros y una pieza estrella, concebido tras su situación como padre separado.

¿Qué medios cubren estas propiedades?

La información es recogida por publicaciones como ABC, Decoesfera, Vanitatis, Lecturas y El Món.

Cobertura (5)

Velocidad

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Risto Mejide Pirineo catalán Madrid Patrimonio Inmobiliario

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