El refugio de Risto Mejide en Cataluña: una exclusiva casa en el Pirineo catalán con biblioteca de dos plantas y piscina infinita

Medios como ABC, Decoesfera, Vanitatis, Lecturas y El Món informan sobre los detalles del patrimonio inmobiliario de Risto Mejide, destacando una exclusiva casa en el Pirineo catalán equipada con una biblioteca de dos plantas y una piscina infinita, además de otra residencia personal en Madrid. La adquisición de estas viviendas responde, según las declaraciones recogidas en la cobertura, a su situación como padre separado con dos hijos que comparten semanas alternas con él, lo que ha motivado la creación de espacios adaptados como su nueva casa madrileña.

La cobertura no especifica el valor exacto de las transacciones ni la fecha completa de adquisición de los inmuebles, manteniendo detalles limitados sobre el patrimonio total del personaje público.