Brewers completó voltereta y se va a Tampa 2-0, así lo vivimos

Los Cerveceros de Milwaukee consiguieron una victoria de 5-4 contra los Rays en el segundo partido de la Serie Mundial, con destacadas actuaciones de Frelick y Pratt, lo que les permite asegurar una ventaja de 2-0 en la serie. La cobertura de medios como MLB.com, Fox News, ESPN Deportes y San Antonio Express-News detalla que el encuentro incluyó una remontada espectacular y una decisión polémica que influyó en el desarrollo del juego, además de registrar diversos datos estadísticos sobre el enfrentamiento.

Tras este resultado, la Serie Mundial se traslada a Tampa con los Cerveceros arriba por dos juegos, mientras los Rays buscan revertir el marcador en condición de local, según establecen los reportes actuales sin especificar mayores detalles sobre los próximos movimientos de la serie.