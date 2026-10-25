Brewers completó voltereta y se va a Tampa 2-0, así lo vivimos
Los Cerveceros toman ventaja de 2-0 en la Serie Mundial tras una remontada de 5-4 frente a los Rays.
- Clave informativa: Brewers completó voltereta y se va a Tampa 2-0, así lo vivimos
- Punto central: Los Cerveceros toman ventaja de 2-0 en la Serie Mundial tras una remontada de 5-4 frente a los Rays.
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El resumen
Los Cerveceros de Milwaukee consiguieron una victoria de 5-4 contra los Rays en el segundo partido de la Serie Mundial, con destacadas actuaciones de Frelick y Pratt, lo que les permite asegurar una ventaja de 2-0 en la serie. La cobertura de medios como MLB.com, Fox News, ESPN Deportes y San Antonio Express-News detalla que el encuentro incluyó una remontada espectacular y una decisión polémica que influyó en el desarrollo del juego, además de registrar diversos datos estadísticos sobre el enfrentamiento.
Tras este resultado, la Serie Mundial se traslada a Tampa con los Cerveceros arriba por dos juegos, mientras los Rays buscan revertir el marcador en condición de local, según establecen los reportes actuales sin especificar mayores detalles sobre los próximos movimientos de la serie.
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Cobertura (4)
- Cerveceros dan otro golpe con remontada para ponerse 2-0 en la Serie Mundial MLB.com · hace 3 h
- Los Brewers logran una remontada espectacular en el segundo partido tras una decisión polémica que les da una ventaja de 2-0 en la Serie Mundial contra los Rays Fox News · hace 3 h
- Los curiosos números que debes conocer del Juego 2 de la Serie Mundial ESPN Deportes · hace 3 h
- Frelick, Pratt y Cerveceros remontan para superar 5-4 a Rays y tomar ventaja 2-0 en la Serie Mundial San Antonio Express-News · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Cuál es el marcador actual de la Serie Mundial?
Los Cerveceros lideran la serie 2-0 tras vencer 5-4 en el segundo partido.
¿Qué equipo fue derrotado en el segundo juego?
Los Rays cayeron ante los Cerveceros por un marcador de 5-4.
¿Dónde se jugará el siguiente partido?
La serie se traslada a Tampa, tal como indican las fuentes.
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