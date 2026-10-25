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Ley Vinicius: Neymar se tapó la boca, se fue expulsado y revela lo que dijo

5 articles document Neymar's red card for Santos against Bahía following a gesture covering his mouth.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
  • Clave informativa: Ley Vinicius: Neymar se tapó la boca, se fue expulsado y revela lo que dijo
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El resumen

La jugada y la posterior expulsión del jugador de Santos generaron diversas menciones en los medios sobre normativas disciplinarias, vinculándola con la llamada ley Prestianni o la &#039;Ley Vinicius&#039;, mientras las imágenes muestran la reacción del futbolista. Los reportes no detallan los motivos definitivos que llevaron a los árbitros a aplicar dicha sanción exacta ni especifican las consecuencias reglamentarias posteriores para el deportista.

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Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇧🇷 Portugues4.7 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 25 oct, 08:09 UTC
🇧🇷 Portugues 25 oct, 03:28 UTC · ge

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué le sucedió a Neymar en el partido?

Fue expulsado con tarjeta roja directa tras un entrevero en el que se tapó la boca.

¿En qué encuentro ocurrieron los hechos?

Ocurrió en el partido de Santos contra Bahía.

¿Qué normativas mencionan los medios sobre la sanción?

La cobertura hace referencia a la ley Prestianni y a la 'Ley Vinicius'.

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