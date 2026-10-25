Ley Vinicius: Neymar se tapó la boca, se fue expulsado y revela lo que dijo

Monitoreado a través de 5 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.

Índice de Velocidad: 14 pts Monitoreado a través de 5 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 5 min.

La jugada y la posterior expulsión del jugador de Santos generaron diversas menciones en los medios sobre normativas disciplinarias, vinculándola con la llamada ley Prestianni o la 'Ley Vinicius', mientras las imágenes muestran la reacción del futbolista. Los reportes no detallan los motivos definitivos que llevaron a los árbitros a aplicar dicha sanción exacta ni especifican las consecuencias reglamentarias posteriores para el deportista.

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇧🇷 Portugues — 4.7 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 25 oct, 08:09 UTC 🇧🇷 Portugues 25 oct, 03:28 UTC · ge

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.