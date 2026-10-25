Courtois, ausente en Real Madrid para El Clásico contra Barcelona

ESPN Deportes informó primero sobre la ausencia de Courtois en la convocatoria del Real Madrid para enfrentarse al Barcelona en El Clásico. La cobertura posterior de medios como OkDiario, MARCA, SPORT y Diario AS incorporó diversos ángulos sobre la portería madridista y la situación del equipo.

Por un lado, MARCA señaló que el guardameta se aferraba a la posibilidad de participar si mejoraba físicamente. Por otro lado, OkDiario y Diario AS centraron su atención en la figura del joven portero Illia Voloshyn, quien huyó de la guerra en Ucrania.

Al mismo tiempo, SPORT recordó los precedentes negativos previos al encuentro, destacando los goles encajados por Lunin en enfrentamientos anteriores frente al conjunto azulgrana. En este escenario, la cobertura actual confirma la baja de Courtois para el partido, mientras los medios abordan las alternativas y antecedentes del club blanco de cara al enfrentamiento contra el Barcelona.