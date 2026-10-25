Bruno Fernandes se quedó en la banca tras criticar al DT del United

Esta situación se enmarca dentro de un contexto institucional complejo en el club inglés, donde los reportes de OneFootball señalan además que jugadores y técnicos moderarán sus críticas debido al rodaje de Amazon. Paralelamente, las opiniones públicas de figuras como Rooney, registradas por Yahoo, aconsejan a Carrick sobre cómo gestionar la actual crisis del centrocampista portugués recurriendo a la experiencia previa de Cristiano Ronaldo, evidenciando la magnitud del revuelo generado en el entorno del equipo.

Las publicaciones de Sports Illustrated y los demás medios confirman que la atención se concentra en las consecuencias disciplinarias y deportivas de este pulso interno, sin que la información disponible detalle todavía los próximos pasos oficiales del club respecto a la continuidad o sanción de los protagonistas.