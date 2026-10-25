Hugo Sánchez pide el premio que una regla le 'arrebató': "Hubiera ganado dos Balones de Oro con el Real Madrid"

Durante las celebraciones por los 50 años de su debut, el exjugador Hugo Sánchez aseguró que habría ganado dos Balones de Oro con el Real Madrid si no hubiera existido una regla que lo discriminaba y excluía a los futbolistas americanos. Las declaraciones señalan que su paso por Europa estuvo marcado por la superación de actos de discriminación, un contexto que también lo llevó a pensar en devolver la Bota de Oro.

Actualmente, las publicaciones se centran en las declaraciones del exfutbolista sobre los reconocimientos que considera le fueron arrebatados por la normativa vigente durante su trayectoria con el Real Madrid, sin que la cobertura señale respuestas oficiales de las instituciones involucradas.