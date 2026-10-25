Hugo Sánchez pide el premio que una regla le 'arrebató': "Hubiera ganado dos Balones de Oro con el Real Madrid"
En el marco de sus 50 años de debut, Hugo Sánchez reclama dos Balones de Oro que una regla le impidió ganar.
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Cobertura (5)
- En plena celebración por los 50 años de su debut, Hugo Sánchez lanza dardo contra el Barcelona y el Balón de Oro: “Me discriminaron” Infobae · hace 5 h
- Hugo Sánchez cuestionó la exclusión de americanos Debate · hace 5 h
- Hugo Sánchez: la discriminación que superó para triunfar en Europa Récord · hace 5 h
- Hugo Sánchez pensó en devolver la Bota de Oro Reforma · hace 5 h
- Hugo Sánchez pide el premio que una regla le 'arrebató': "Hubiera ganado dos Balones de Oro con el Real Madrid" marca usa · hace 5 h
El resumen
Durante las celebraciones por los 50 años de su debut, el exjugador Hugo Sánchez aseguró que habría ganado dos Balones de Oro con el Real Madrid si no hubiera existido una regla que lo discriminaba y excluía a los futbolistas americanos. Las declaraciones señalan que su paso por Europa estuvo marcado por la superación de actos de discriminación, un contexto que también lo llevó a pensar en devolver la Bota de Oro.
Actualmente, las publicaciones se centran en las declaraciones del exfutbolista sobre los reconocimientos que considera le fueron arrebatados por la normativa vigente durante su trayectoria con el Real Madrid, sin que la cobertura señale respuestas oficiales de las instituciones involucradas.
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Respuestas rápidas
¿Qué premios reclama Hugo Sánchez?
Reclama dos Balones de Oro que, según afirma, le arrebató una regla que discriminaba a los futbolistas americanos.
¿Qué otro galardón mencionó el exjugador?
Hugo Sánchez mencionó que llegó a pensar en devolver la Bota de Oro.
¿Qué medios cubren las declaraciones?
Medios como Infobae, Debate, Récord, Reforma y Marca USA han informado sobre sus declaraciones.
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