La victoria de Kimi Antonelli en Austin marcó el desarrollo del Gran Premio de Estados Unidos, un evento que también estuvo marcado por una carrera accidentada para los pilotos españoles, según detallan medios como Car and Driver, CNN en Español, San Antonio Express-News, EL PAÍS, Motorsport.com Latinoamérica y ESPN Deportes. La cobertura de diversos medios enfatizó el dominio de Antonelli en la pista estadounidense, aunque la falta de puntos definitivos aplazó el título mundial de Fórmula 1 para el próximo Gran Premio de México.

Las publicaciones también señalaron los incidentes que afectaron a los competidores españoles durante la jornada. Los detalles específicos sobre lo que necesita Antonelli para coronarse campeón en México y la evolución de las investigaciones o sanciones derivadas del accidentado desarrollo de la carrera en Austin no fueron especificados en las primeras coberturas informativas disponibles.