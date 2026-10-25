Chivas se impone sobre Rayados y se afianza en el subliderato

Las Chivas consiguieron una victoria frente a los Rayados de Monterrey, resultado que les permite mantenerse como invictos en condición de visitante dentro del torneo Apertura 2026 y ubicarse en el subliderato de la competencia, persiguiendo al líder América. La información disponible no especifica los detalles sobre la duración de esta condición de invicto fuera de casa más allá del torneo actual, ni se detallan las próximas alineaciones o sanciones derivadas de este encuentro.