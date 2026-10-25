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Chivas se impone sobre Rayados y se afianza en el subliderato

Chivas derrota a Rayados de visitante, mantiene el invicto fuera de casa en el Apertura 2026 y se afianza en el subliderato.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · Enfriándose
  • Clave informativa: Chivas se impone sobre Rayados y se afianza en el subliderato
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El resumen

Las Chivas consiguieron una victoria frente a los Rayados de Monterrey, resultado que les permite mantenerse como invictos en condición de visitante dentro del torneo Apertura 2026 y ubicarse en el subliderato de la competencia, persiguiendo al líder América. La información disponible no especifica los detalles sobre la duración de esta condición de invicto fuera de casa más allá del torneo actual, ni se detallan las próximas alineaciones o sanciones derivadas de este encuentro.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 1 h.

Respuestas rápidas

¿Qué equipo ganó el partido entre Chivas y Rayados?

Chivas se impuso sobre los Rayados de Monterrey.

¿Qué jugada destacó durante el encuentro?

El portero Tala Rangel atajó un penal a Lucas Ocampos.

¿En qué posición se afianza Chivas tras el resultado?

El equipo se afianza en el subliderato del torneo Apertura 2026, persiguiendo al líder América.

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