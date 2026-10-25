Fallece socio del Atlético de Madrid en el Metropolitano
Un socio del Atlético de Madrid falleció en el estadio Metropolitano durante el partido contra el Deportivo.
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El resumen
Un aficionado y socio del Atlético de Madrid perdió la vida en el estadio Metropolitano en el contexto del encuentro futbolístico frente al Deportivo, según informan medios deportivos como DXT Campeón, Yahoo, Publimetro México, Mundo Deportivo y ESPN Deportes. La cobertura mediática destaca las condolencias emitidas por el club rojiblanco tras el suceso, calificando el hecho como un luto para el fútbol y una tragedia ocurrida en pleno estadio de LaLiga antes y durante el desarrollo del evento deportivo.
Los reportes disponibles no especifican mayores detalles sobre las causas exactas del deceso ni los procedimientos médicos aplicados en el recinto, por lo que la información se limita al anuncio oficial del fallecimiento y la reacción institucional del club.
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Cobertura (5)
- Fallece un aficionado en el Metropolitano durante el Atlético-Dépor DXT Campeón · hace 7 h
- 🕊️ Condolencias del Atleti tras el fallecimiento de un socio Yahoo · hace 7 h
- ¡Luto en el futbol! Aficionado de Atlético de Madrid muere en pleno estadio de LaLiga Publimetro México · hace 7 h
- Tragedia en el Metropolitano antes del Atleti-Dépor Mundo Deportivo · hace 7 h
- Fallece socio del Atlético de Madrid en el Metropolitano ESPN Deportes · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Quién falleció en el estadio Metropolitano?
Un socio y aficionado del Atlético de Madrid, según señalan los medios presentes en la cobertura.
¿Qué equipo jugaba en el Metropolitano cuando ocurrió el suceso?
El Atlético de Madrid se enfrentaba al Deportivo.
¿Cuál fue la reacción del club?
El Atlético de Madrid emitió condolencias tras el fallecimiento del socio.
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