Fallece socio del Atlético de Madrid en el Metropolitano

Un aficionado y socio del Atlético de Madrid perdió la vida en el estadio Metropolitano en el contexto del encuentro futbolístico frente al Deportivo, según informan medios deportivos como DXT Campeón, Yahoo, Publimetro México, Mundo Deportivo y ESPN Deportes. La cobertura mediática destaca las condolencias emitidas por el club rojiblanco tras el suceso, calificando el hecho como un luto para el fútbol y una tragedia ocurrida en pleno estadio de LaLiga antes y durante el desarrollo del evento deportivo.

Los reportes disponibles no especifican mayores detalles sobre las causas exactas del deceso ni los procedimientos médicos aplicados en el recinto, por lo que la información se limita al anuncio oficial del fallecimiento y la reacción institucional del club.