Independiente amarga a Marathón en la agonía con un controversial penal
Independiente rescató un empate agónico ante Marathón en el estadio Carlos Miranda mediante un penal controversial.
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Cobertura (7)
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El resumen
El partido disputado en el Carlos Miranda dejó un resultado agónico cuando Independiente marcó in extremis para empatar el encuentro ante Marathón, evitando la victoria del conjunto rival en los instantes finales del juego. La jugada que definiió el marcador generó inmediata controversia en el terreno de juego y en la cobertura mediática posterior, donde diversos medios locales calificaron la acción como un penal debatible y señalaron que al Marathón le arrebataron el triunfo en la agonía.
Tras este resultado, el desarrollo del torneo muestra a Real España posicionado como líder del torneo Apertura, mientras que Independiente celebra el punto arrancado fuera de casa en este enfrentamiento.
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Respuestas rápidas
¿Qué equipo rescató el empate agónico?
Independiente logró empatar el encuentro en los minutos finales.
¿Cómo se definió el empate ante Marathón?
El marcador final se selló a través de un penal calificado como controversial y debatible por la cobertura.
¿Quién lidera el Apertura según la información disponible?
Real España se mantiene como líder del torneo Apertura.
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